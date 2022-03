Carte Covid: la Wallonie repasse en rouge, la majorité de l’Europe reste en rouge foncé

Alors qu’une très grande partie de l’Europe reste en rouge foncé, la Wallonie est passée en rouge, tout comme une bonne partie de l’Europe de l’est.

La dernière mise à jour de l’ECDC n’incite tout de même guère à l’optimisme puisque le rouge foncé domine encore une bonne partie du continent européen. C’est en tout cas ce que révèle la carte parue ce jeudi en début d’après-midi.

Il n’empêche, le rouge est en train de prendre de plus en plus de place, notamment dans l’est de l’Europe, confirmant la tendance positive entrevue la semaine dernière. Ainsi, la Hongrie est totalement repassée au rouge alors les zones rouge foncé se sont drastiquement réduite en Roumanie et en Bulgarie.

Et en Belgique?

L’autre grande nouvelle de cette actualisation de la carte Covid européenne, c’est le passage de la Wallonie en rouge. Ainsi, pour la première fois depuis le 4 novembre, une partie de notre pays sort de la zone la plus "grave", indiquant ainsi que la partie sud du Royaume se porte très bien, contrairement à la Flandre où les contaminations et les hospitalisations repartent à la hausse.

Voilà donc qui va encore un peu plus rassurer les autorités qui ont pris la décision ce jeudi que les asymptomatiques, même non vaccinés, ne doivent plus se faire tester ou s’isoler.

En faisant glisser le curseur vers la droite, vous pourrez retrouver la situation du 10 mars. Vers la gauche, vous trouverez la situation ce jeudi 17 mars.