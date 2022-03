Ry Ponet: quand la nature séduit l’immobilier!

Un nouveau projet de près de 300 maisons et appartements sera présenté ce jeudi soir.

On ne peut pas dire que les autorités communales de Beyne-Heusay se réjouissent de ce nouveau projet immobilier, dénommé Les Jardins de Beyne, qui sera présenté lors d’une réunion publique ce jeudi sur le coup de 18 h à la salle de l’Amicale. Pourtant, c’est bien le bourgmestre Didier Henrottin qui devra faire office de modérateur lors de la présentation de ce projet qui prévoit ni plus ni moins près de 300 nouveaux logements et ce, en contact direct avec le site du Ry Ponet… pour ne pas dire sur le site du Ry Ponet. Un double projet qui fait déjà grincer des dents… Explications.

Alors que la commune de Beyne-Heusay et le promoteur Scheen avait scellé un accord gelant toute promotion immobilière sur le site du Ry Ponet - soit cette étendue verte de près de 400 hectares à cheval sur Liège, Chaudfontaine, Fléron et Beyne-Heusay - ce qui ressemble à un bras de fer récurrent entre un promoteur et la commune s’est mis en place. Au travers de divers projets en effet, le promoteur entend bien valoriser ces espaces, argumentant, il est vrai, que l’arrondissement de Liège s’est fixé un objectif: atteindre 45 000 nouveaux logements à l’horizon 2030.

Comment comprendre dès lors qu’un site aussi bien situé et aussi "vide" que le Ry Ponet reste vierge? Pourquoi ne pas envisager un développement win-win, logements-nature? Sans tout à fait briser le moratoire sur les projets immobiliers, c’est au travers d’Ingeo et La Planette Verte que le promoteur relance aujourd’hui une étude d’incidence, "de sa propre initiative puisqu’aucune demande de permis n’est déposée", explique le bourgmestre de Beyne. Mais l’étude entend prendre le "pouls" de la commune et de ses citoyens.

Deux quartiers

Comme le détaille le promoteur, "nous envisageons de créer deux quartiers durables à proximité du centre de Beyne, sur 12 hectares de terrain repris en zone d’habitat au plan de secteur". On évoque donc 275 logements, avec une densité inférieure au centre de Beyne, construits sur 10 ans. Précisément le projet prévoit 55 appartements et 70 maisons unifamiliales (125 logements) dans le "lot" situé le long de la rue Neufcour (zone A) ainsi que 110 maisons unifamiliales et 40 appartements (150 logements) le long de la rue Sainte-Anne.

Sans parler des espaces de rencontre, des jardins collectifs, des chemins cyclables, d’une crèche…

"Le site présente des caractéristiques favorables à la création de quartiers durables. Il est situé à quelques centaines de mètres des commerces locaux, des écoles, des services communaux, des lignes de bus, à proximité du Ravel", argumentent les promoteurs… "Il jouxte également le futur parc du Ry Ponet qui permettra aux futurs habitants de profiter de la nature tout en disposant d’un logement durable et respectueux de son environnement".

Les matériaux utilisés sont annoncés recyclables tandis que des mesures favorisant les énergies renouvelables sont aussi assurées, comme une gestion des eaux de pluie et l’utilisation de mares d’infiltration ou encore des normes d’isolation très strictes.

Durable donc… grâce à la proximité d’un futur parc métropolitain notamment qu’il consomme toutefois en partie; précisément ce qui risque de coincer dans ce dossier….