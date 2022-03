Le couple royal va mettre des logements à disposition des réfugiés ukrainiens

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont décidé d’ouvrir la porte de plusieurs propriétés appartenant à la Donation royale à des personnes qui ont fui l’Ukraine.

C’est ce qui s’appelle donner l’exemple! à l’heure où de nombreux réfugiés ukrainiens arrivent sur nos terres et cherchent un logement, soit provisoire soit définitif, le couple royal va offrir l’hospitalité à plusieurs familles qui débarquent en Belgique. En effet, le roi Philippe et la reine Mathilde vont mettre à disposition deux logements qui se situent dans des propriétés appartenant à la Donation royale.

Une information qui a été confirmée par Jan Smeets, le président de la Donation royale à nos confrères de la RTBF. "Ce sont des logements dont le but était, à l’origine, d’être mis à disposition des agences sociales pour accueillir des personnes à bas revenus, une mission qui correspond bien à ce que nous souhaitons réaliser à la donation royale. Il s’agit de maisons unifamiliales qui seront disponibles début avril, le temps de les meubler et de faire des petits travaux."

Près de trois millions d’Ukrainiens ont d’ores et déjà quitté leur pays et près de 2000 par jour arrivent en Belgique. Cet acte marque encore un peu plus l’investissement du couple royal auprès des réfugiés ukrainiens. Pour rappel, le roi Philippe et la reine Mathilde s’étaient déjà rendus à Molenbeek pour visiter un centre d’accueil.