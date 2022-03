Une mère anversoise inquiète pour son fils retenu par des soldats russes

Wessel De Winter, un jeune néerlandais de 24 ans, a été capturé par des soldats russes et fait prisonnier. Il a envoyé une vidéo à sa mère qui n’inspire guère l’optimisme.

À chaque jour sa nouvelle histoire tragique concernant la guerre en Ukraine. Et cette fois, elle concerne notre pays puisque Renate Degryse, une Anversoise de 46 ans, a reçu des nouvelles plus qu’inquiétantes de son fils, Wessel De Winter. Ce dernier s’était rendu en Ukraine pour tenter d’aider sa compagne, une russo-ukrainienne, à fuir le pays. Malheureusement, celle-ci habite dans une zone occupée par la Russie et il a été contrôlé par des soldats. "À l’un des postes de contrôle, les Russes ont pris son passeport. Et au poste suivant, ils ont dit qu’il était un espion parce qu’il n’avait pas d’identité. Ils ont donc capturé Wessel et après six jours ont décidé de me contacter", a expliqué Renate Degryse à nos confrères du Nieuwsblad.

De multiples échanges, mais pas d’avancée

Depuis lors, Renate Degryse est en contacts plus ou moins réguliers avec les soldats russes, mais la situation ne se décante pas. Pire encore, elle semble se dégrader puisque Wessel De Winter est retenu dans un lieu tenu secret et les images envoyées par ce dernier à sa mère le montrent très affaibli. "Qu’est-ce que vous voulez de mon fils? Il n’a rien à voir avec cette guerre. C’est juste un jeune homme néerlandais qui est tombé amoureux d’une fille de Crimée", a tenté de justifier l’Anversoise. Mais ses interlocuteurs sont pour le moment inflexibles et disent avoir besoin d’un peu de temps pour clarifier la situation et confirmer l’identité du jeune homme.

Renate (46) krijgt verontrustende video van Russische soldaten over haar zoon in Oekraïne: “Ze houden hem gevangen” https://t.co/kIk3lVbBlr — Nieuwsblad.be (@Nieuwsblad_be) March 16, 2022

Une solution venue de l’ambassade?

Désemparée, la mère du détenu compte bien se rendre à nouveau en Ukraine pour tenter de débloquer la situation. Elle a également appelé l’ambassade des Pays-Bas en Ukraine afin de trouver une solution. Dans un premier temps, elle a essuyé un refus puisque Wessel De Winter était venu de son propre chef en Ukraine, mais une aide aurait ensuite été proposée, sans pour autant que le jeune Néerlandais soit libéré sain et sauf.