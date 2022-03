Deux candidats à l’élection rectorale à l’Université de Liège

Élu(e) au suffrage universel pondéré par la communauté universitaire, le prochain recteur ou la prochaine rectrice de l’ULiège prendra ses fonctions pour un mandat de 4 ans à partir du 1er octobre 2022.

Suite au décret du 21 novembre 2013 relatif aux élections rectorales à l’Université de Liège et à l’Université de Mons, l’ensemble de la communauté universitaire (les membres du personnel académique, scientifique, administratif, et les étudiant·es, soit environ 30.000 électeurs(trices) est invité à voter les mardi 26 et mercredi 27 avril 2022 pour l’élection rectorale. Le prochain recteur ou la prochaine rectrice prendra ses fonctions le 1er octobre pour un mandat de 4 ans.

Le vote se déroule selon le suffrage universel pondéré, les voix du personnel académique comptant pour 65%, celles du personnel scientifique pour 10%, celles du personnel administratif pour 10%, celles des étudiant(es) pour 15%. Le vote est organisé sur papier et en présentiel. Pour être élu(e), le candidat ou la candidate doit obtenir plus de 50% des votes exprimés pondérés. Un vote valablement exprimé est un vote en faveur d’un candidat ou "à personne" (les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte). Si aucun candidat n’atteint cette majorité à l’issue du premier tour, un deuxième tour sera organisé les mardi 10 et mercredi 11 mai. La fonction de recteur(trice) est accessible à tout professeur(e) ordinaire de l’Université de Liège jouissant des droits civils et politiques. La Commission électorale réunie ce mercredi 16 mars a déclaré régulières les deux candidatures reçues (sous réserve de recours éventuels), listées selon le tirage au sort établi par la Commission électorale: à savoir le professeur ordinaire à la Faculté de Philosophie et Lettres Jean Winand, et le professeure ordinaire à la Faculté de Psychologie, de Logopédie et des Sciences de l’Éducation Anne-Sophie Nyssen.La campagne de l’élection rectorale est désormais lancée. "Des séances officielles d’information destinées à la communauté universitaire seront organisées avant le premier tour des élections", explique l'Université de Liège.