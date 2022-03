Rencontre avec Kjell Scherpen, le gardien d’Ostende de 2 m 06: "Ma taille est un don, mais je ne peux pas juste me reposer là-dessus"

Kjell Scherpen, le gardien néerlandais d’Ostende, qui culmine à 206 centimètres, raconte son début de carrière, entre l’Ajax, Brighton et le KVO.

Arrivé dans les dernières heures du mercato de janvier en prêt de Brighton, Kjell Scherpen ne s’est pas encore fait un nom en Pro League, mais le gardien néerlandais passé par l’Ajax présente un profil que l’on n’oublie pas, avec ses 2 mètres 06. Une taille que seul Kristof Van Hout (2,08 m) a pu concurrencer en Belgique, dans un passé récent. Mais, à 22 ans, l’international néerlandais espoir est loin d’être un produit fini et il le sait. Celui qui a pris la place de Guillaume Hubert dans les cages d’Ostende nous raconte son parcours de géant et la façon dont il vit ce rôle de gardien.

Kjell, vous êtes passé en deux ans d’Emmen à Brighton, via l’Ajax, pour ensuite venir en prêt à Ostende, en janvier. Quel chemin parcouru en si peu de temps…

«Oui, c’est vrai. À Emmen, j’étais un garçon. J’étais déjà grand, mais jeune. J’ai appris beaucoup lors de ma première saison pro. Les choses se sont bien passées puis j’ai pu aller à l’Ajax pour progresser. J’ai passé deux ans là, puis, l’été passé, on s’est assis à table pour parler de mon avenir. L’idée était de me prêter un an pour que j’aie du temps de jeu. Et la proposition de Brighton est arrivée à ce moment. Je savais que ce ne serait pas pour jouer comme titulaire, donc j’étais face à un dilemme : être prêté par l’Ajax ou tenter une nouvelle aventure et franchir un palier. C’est sûr que je n’avais que 21 ans et que je quittais famille et amis, même si ma compagne est venue avec moi en Angleterre puis à Ostende – nous habitons à La Panne. Mais c’était agréable d’aller dans le pays du foot, où l’on respecte beaucoup les joueurs. J’ai pu jouer un match de Cup, malgré une blessure à la cheville qui m’avait écarté des terrains six semaines en tout début de saison. J’ai eu six bons mois où j’ai beaucoup appris, puis je suis venu à Ostende. C’est compliqué, surtout pour un gardien, de bouger en janvier, il faut un peu de chance pour avoir une place. Mais Ostende me voulait et Brighton était satisfait de voir que je pourrais avoir plus de temps de jeu dans une équipe de D1.»

Votre carrière avance à grande vitesse, au point qu’il n’y a aucun autre gardien de plus de 2,05 m et de moins de 23 ans avec une telle valeur marchande (il a été acheté 2,5 millions€ par Brighton).

«J’ai rejoint l’équipe première d’Emmen à 16 ans et j’ai joué mon premier match en championnat à 17 ans. Donc j’ai vite pris de l’expérience. Je n’ai pas l’impression d’avoir 22 ans, mais quelques années de plus… C’est vrai, il y a peu de gardiens de mon âge avec mon expérience et ma taille. Ça peut être un avantage, oui. Ma taille est un don, mais elle ne doit pas m’empêcher de travailler pour donner le meilleur de moi-même.»

Les gens se disent : ‘Il est si grand, comment n’a-t-il pas arrêté ce tir?’ Mais ce n’est pas si simple.

Une certaine pression a dû accompagner ce statut, aux Pays-Bas, non?

«Quand j’ai commencé ma première saison, c’était : ‘Il est si grand, comment n’a-t-il pas arrêté cela?’. Les gens attendent beaucoup de vous. Ok, c’est normal. Mais ça ne va pas toujours comme on veut et on oublie parfois que je n’ai encore que 22 ans. Je mesurais 1,85 m à 16 ans, ce qui n’était pas incroyable pour cet âge, je n’étais pas vraiment le plus grand de l’école. Puis à 17 ans, ça s’est accéléré : je mesurais environ 1,96 m, 2 m à 18 ans, puis 2,02 m à 19 et j’ai continué à grandir ces dernières années jusqu’à atteindre 2,06 m. Mais c’est bon, là, j’ai fini de grandir. Heureusement, je n’ai pas vraiment eu de problème de croissance ni de douleur. Je crois qu’un mètre 93, c’est la taille parfaite pour un gardien. Peut-être que je suis trop grand (rires)… Non, je trouve que j’ai un bon gabarit, je suis heureux de cela et à moi de trouver une façon d’être au mieux sur la pelouse. Je chausse du 48, c’est plus grand que la moyenne évidemment et c’est parfois un peu compliqué pour trouver des chaussures, mais je m’en sors.»

Vous êtes-vous parfois retrouvé comme le «géant» qu’on dévisage?

«Plus jeune, cela ne m’a pas posé de problème car, comme je l’ai dit, je n’étais pas spécialement très grand. Mais maintenant, quand je me promène en ville ou que je vais au restaurant, je vois bien les gens dire (il murmure) : ‘Regarde, il est si grand’. Parfois, à Brighton et Amsterdam, on me reconnaissait de par ma taille : ‘C’est le gardien du club’. Mais bon, ça fait partie du job.»

Courtois a montré qu’on peut être grand et très bon sur les ballons au sol

Quels gardiens vous ont influencé?

«Plus jeune, je regardais beaucoup Casillas au Real, puis, après, Neuer. J’ai aussi parlé avec Erwin van der Sar à l’Ajax, évidemment (NdlR : l’ex-gardien international est directeur général du club). Il a vu du potentiel en moi, il venait souvent nous voir nous entraîner… et parfois il s’entraînait avec nous, donc c’était une belle expérience, qui m’a fait apprendre. Chez les grands gardiens, je regarde également Courtois, bien sûr. J’observe ce qu’il fait avec sa taille, sa façon de jouer. On peut apprendre de ces gardiens-là. Je m’entraîne pas mal pour avoir de l’explosivité, de la vitesse. Il est également très fort sur les ballons au sol. Les gens disent souvent : ‘Contre un grand gardien, il faut tirer bas’, mais je ne suis pas entièrement d’accord avec ça.»

Avez-vous directement pris place dans les buts?

«J’ai commencé à Emmen dans le jeu, mais dès huit ans je suis passé dans les buts, même si je n’étais pas plus grand que les autres, et je n’en suis jamais sorti. Donc, c’est que j’ai aimé. C’est un poste différent des autres, avec moins d’action en match, mais il faut savoir répondre présent sur vos moments. Et vous savez que la moindre erreur amène beaucoup de critiques. Parfois, ce n’est pas très agréable de l’être, mais parfois bien.»

Avez-vous tenté d’autres sports, plus jeune?

«Un peu le handball… que ma mère a pratiqué. Elle était gardienne de but, en D1, et a même disputé quelques matchs pour l’équipe nationale. J’aimais bien jouer et je regarde encore ce sport. Je jouais dans le jeu mais j’ai vite arrêté pour me concentrer sur le foot.»

Comment se relève-t-on d’un match compliqué comme celui que vous avez vécu contre Bruges samedi passé (NdlR : il est en faute sur deux buts, pour une défaite 1-3)?

«Mon dernier match n’était pas acceptable… Mais ça fait partie d’une carrière, de jouer coup sur coup un bon puis un mauvais match. Les gens pensent que c’est plus facile pour un grand gardien, mais ça va tellement vite que vous avez une seconde pour réfléchir et réagir… et peut-être que votre réaction en tant que grand gardien est plus lente qu’un petit. Samedi, c’était une de mes pires soirées. Mais vous ne pouvez pas changer le passé, donc il faut se relever et montrer vos qualités la semaine suivante. Contre l’Union, ce sera un match compliqué contre une équipe solide collectivement, mais aussi avec de grosses qualités offensives, mais Ostende peut prendre quelque chose.»