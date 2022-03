46 réfugiés ukrainiens rapatriés grâce au car du Standard de Liège

Un convoi de trois camions, trois voitures et le car du Standard de Liège sont partis vers la frontière ukrainienne chargés de 3 tonnes de dons avant de rentrer sur Liège avec plusieurs réfugiés.

C'est un nouveau convoi qui est parti de Liège ce lundi matin sur l'initiative de Félix Derison et plusieurs bénévoles liégeois, cette fois en partenariat avec la Ville de Liège et le Standard de Liège.

En tout, trois camions, trois voitures et le car du Standard de Liège sont partis chargés de dons (3 tonnes!) pour prendre la direction de la frontière ukrainienne.

Les dons (médicaments, bandages, vêtements, produits d'hygiène, denrées non périssables...) ont été déposés au poste frontière Medyka en Pologne, avant d'être acheminés via un nouveau convoi en direction de l'Ukraine et des villes bombardées.

Pour son retour, le convoi a rapatrié en tout 49 personnes, de 6 mois à 88 ans, dont 46 à bord du car du Standard de Liège. Ceux-ci ont fuit par leur propre moyen Kiev pour rejoindre la frontière polonaise, avant d'être pris en charge par les valeureux liégeois.

Les réfugiés et bénévoles étaient de retour avec soulagement ce mercredi en fin d'après-midi après 19 heures de route. Un nouvel effort de solidarité réussit qui a permis de sauver ces réfugiés de guerre.

Les réfugiés seront relogés en partie dans leur famille ou des familles d'accueil bénévoles tandis que d'autres ont été déposés à la gare de Liège-Guillemins, en transit vers d'autres destinations: Amsterdam, Thionville, Rotterdam...