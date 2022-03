Draguet quitte Profondeville

Il y a du changement à Profondeville. Antoine Draguet, qui assure l’intérim de head coach depuis le départ de Simon Henin, après quelques rencontres seulement, n’est plus à la tête de l’équipe des "Sharks" pour la fin de la saison. Dany Waeyaert, le coach de la P2 et Jérôme Duchêne, le directeur technique, se chargeront de se répartir les entraînements et le coaching des matches en attendant le coach de la saison 2022-2023. Le nom de celui-ci devrait être révélé dans les prochains jours et il pourrait déjà prendre son poste pour clôturer la fin de saison. "Le but maintenant est de préparer la saison prochaine" confirme Jérôme Duchêne.