Gaëtan Vigneron préface la nouvelle saison de F1: "Je vois Max, libéré à nouveau, sacré cette année"

Gaëtan Vigneron, commentateur des GP sur la RTBF, préface la saison 2022 de F1 qui débute dimanche à Sakhir, au Barhein.

À l’aube d’une saison 2022 que l’on a hâte de découvrir avec ces nouvelles F1, mais aussi un nouveau candidat à la victoire en la personne de George Russell promu chez Mercedes (sans compter Carlos Sainz et Lando Norris qui pourraient eux aussi remporter leur premier GP cette année), nous avons posé à Gaëtan Vigneron les dix questions que vous vous posez peut-être aussi. Et le commentateur des GP sur la RTBF s’est mouillé…

1. La révolution technologique va-t-elle réellement bouleverser la hiérarchie habituelle ?

«Non. Les trois teams de pointe resteront Red Bull, Mercedes et Ferrari. Mais cela va resserrer encore plus le peloton derrière et l’on pourrait assister, à l’une ou l’autre occasion, à une surprise. Je ne suis pas un grand fan des changements de règlements car généralement cela coûte plus cher et justement cela crée des écarts lors de la première saison. Maintenant ici, le but est de permettre aux monoplaces de se dépasser plus facilement et je crois que c’est plutôt réussi et que l’on va assister à de très belles batailles. Mais contrairement à 2009 où tout le monde avait compris dès l’hiver que la Brawn était au-dessus du lot, personne ne semble avoir trouvé une solution miracle lui donnant un gros avantage.»

2. Va-t-on assister à la revanche de Lewis Hamilton face à Max Verstappen?

«Il est évident que ces deux-là vont reprendre leur duel pour le titre. Mais d’autres pourraient se mêler à la lutte cette année. Je pense aux pilotes Ferrari avec une superbe bataille Leclerc-Sainz ou Sainz-Leclerc, mais aussi à George Russell. Je ne pense pas que Sergio Pérez soit capable de venir concurrencer Max au sein de sa propre équipe.»

3. George Russell va-t-il donner du fil à retordre à Lewis Hamilton?

«Je le vois faire mieux que Bottas, oui, même si j’ai toujours trouvé que Valtteri était sous-estimé. Il va se retrouver face à un phénomène. George représente le futur de Mercedes avec les avantages et les inconvénients que cela représente. Il sait qu’il va succéder à Lewis à un moment ou un autre et ne vient donc pas avec l’idée de foutre le bordel dans l’équipe. Maintenant cela reste un compétiteur et une fois qu’il aura le casque sur la tête, je le vois effectivement compliquer la vie de Lewis. Il remportera sans doute ses premiers GP et il n’est pas impossible qu’il joue le titre.»

4. Et Ferrari. La Scuderia est-elle enfin réellement de retour au sommet?

«Je l’espère. Contrairement aux deux teams de pointe ayant joué les titres en 2021, ils ont basculé leurs ressources et se sont concentrés plus tôt sur leur voiture 2022. Ils ont aussi droit, selon le règlement, à plus de jours en soufflerie. Leur nouveau moteur fonctionne super bien et leur duo de pilotes est au top. Moi je dis, attention à Ferrari!»

5. Que retenir des six jours d’essais hivernaux?

«Que personne n’est totalement prêt ni confiant. Je dirais que la hiérarchie actuelle donne un petit avantage à Red Bull devant Ferrari. Et Mercedes un peu derrière. Certains ont peut-être caché un peu leur jeu, mais il y a aussi eu une phase de découverte des nouvelles monoplaces. Les teams ont été surpris par ce phénomène de ‘marsouinage’que personne n’avait anticipé. Comme quoi la simulation n’est pas encore la réalité. Après, je retiens qu’il n’y a plus de lanterne rouge désignée. On ne peut d’entrée de jeu savoir qui occupera la dernière ligne samedi car les Haas ont étonné, les Alfa et les Williams aussi. Aston Martin sera mieux qu’en 2021 et Alpine ne semble pas encore avoir dévoilé toutes ses cartes. Donc impossible à dire qui sera premier et qui sera dernier.»

6. Haas et Williams sont allés rechercher des anciens plutôt que de faire confiance à des jeunes issus de la F2 comme Piastri, Pourchaire ou Lundgaard. Cela signifie que l’expérience prime sur le talent?

«C’est un compromis car passer en F1 est un gros pas, pas seulement au niveau de la voiture mais aussi la méthode de travail. Mick Schumacher entame seulement sa deuxième année en F1 et mettre un jeune à ses côtés aurait signifié tout reprendre de zéro. Rappeler Kevin est selon moi un très bon choix. Il est hypermotivé et pourrait créer quelques bonnes surprises. Regardez Yuki Tsunoda aussi l’an dernier, il a commis pas mal d’erreurs. Les petites équipes comme Haas, Williams ou Alfa ont besoin de points synonymes d’argent. Maintenant je suis tout à fait d’accord qu’un pilote comme Oscar Piastri mérite sa chance en F1. Mais il l’aura…»

7. Que pensez-vous du remplacement de Michael Masi par deux nouveaux directeurs de course?

«Je trouve cela très injuste le sort que l’on a réservé à ce pauvre Michael Masi qui a subi des pressions inimaginables de la part des dirigeants de Red Bull et de Mercedes. Tout cela en mondiovision. Rien n’a été prémédité. Je ne trouve pas une bonne idée d’avoir deux directeurs de courses différents qui travailleront en alternance et je ne crois pas à cette idée de VAR qui ne fera que compliquer encore et ralentir les choses. Moi j’aurais commencé par interdire les contacts radios entre les teams et la direction de course. Ensuite, comme en football sur une saison, j’ai tendance à dire que cela s’égalise sur l’ensemble d’une saison. Les deux méritaient le titre à 100 %. On ne peut donc pas dire que Max ait volé son titre. Car Lewis ne l’aurait pas volé non plus.»

8. Quels sont les pilotes risquant leur place cette année et que l’on pourrait ne plus voir en 2023?

«Oh, il y en a quelques-uns. Sergio Pérez n’a qu’un contrat d’une seule année. Que deviendra-t-il si Red Bull n’est pas content de lui fin 2022? Le Mexicain doit hausser son niveau de jeu. C’est pareil pour Daniel Ricciardo chez McLaren. 2021 n’a pas répondu aux attentes et là cela commence déjà mal puisqu’il a raté les derniers essais après avoir été testé positif au Covid-19. Fernando Alonso pourrait jeter définitivement le gant s’il sent que le team Alpine tourne en rond. D’autant qu’Oscar Piastri pousse dans les coulisses. Idem pour Sebastian Vettel. Aura-t-il encore la motivation s’il voit que le projet sur cinq ans de l’écurie Aston Martin a pris du retard? Enfin Yuki Tsunoda doit se rapprocher de Pierre Gasly et faire moins de bêtises.»

9. Et quid du seul «rookie» du plateau, Guanyu Zhou?

«Je ne le connais pas bien. Aucun pilote n’est mauvais en F1. Fernando Alonso l’a un peu pris sous son aile et dit qu’il n’est pas si mal que cela. Certes sa nationalité et sa valise ont aidé, c’est une évidence. Mais s’il ne se montre pas à la hauteur et que Théo Pourchaire performe en F2, le premier Chinois en GP ne restera pas longtemps en F1.»

10. Qui sera sacré champion du monde?

«Max Verstappen. Pas parce que je le préfère mais car la RB18 semble bien née et son pilote a réalisé le rêve de sa vie. Maintenant il est libéré d’une énorme pression qui, quoi qu’il en dise, il a eu un peu de mal à gérer lors des trois derniers GP l’an dernier. On va voir un Verstappen encore meilleur cette année.»