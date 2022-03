Charleroi se hisse en finale

Le Futsal Team a pu compter sur un grand El Fakiri pour confronter son succès acquis à l’aller.

Anvers 2 – Charleroi 4

Buts: El Fakiri (0-1, 0-2, 0-3; 23e, 25e et 27e), Adnane (1-3, 29e), Ettalaki (1-4, c.s.c., 31e), El Assiri (2-4, 39e)

Fort de sa victoire acquise au match aller il y a quinze jours (3-2), le Futsal Team se devait d’achever le travail à Anvers. Mais dans leur antre, les Anversois sont impitoyables depuis le début de la saison. Il s’agissait donc d’un déplacement difficile pour les Carolos. Mais l’idée d’une finale probable contre Gooik devait servir de déclic pour un groupe capable de se sublimer en coupe de Belgique! Après un round d’observation, les deux équipes tentaient leur chance et multipliaient les offensives. L’occasion, une fois encore, pour Durot et Idrissi de se mettre en évidence. Les deux meilleurs gardiens du championnat sortaient des arrêts importants. Mais si Charleroi n’était pas en reste, Anvers profitait d’une légère domination pour imprimer le rythme. Les Anversois touchaient même le cadre alors que la tentative la plus dangereuse d’Atssouli passait de peu à côté. À la pause, les deux équipes retrouvaient les vestiaires sur un score nul et vierge.

Après la pause, les duels s’intensifiaient et les deux formations lâchaient leurs coups. La moindre erreur risque de se payer cash. À la 23e, El Fakiri trouvait enfin la faille! En bon capitaine, il montrait la voie à suivre à ses couleurs. Dans la foulée, le Bruxellois doublait la mise! Charleroi a plus que jamais un pied en finale de coupe. Il restait quinze minutes à jouer! Mais El Fakiri ne voulait rien laisser au hasard. Affamé, le patron des Carolos trouvaient à nouveau le chemin des filets: 0-3! Mais Anvers ne voulait pas abdiquer. Adnane répondait à son grand ami El Fakiri pour faire 1-3. Charleroi ne comptait pas laisser filer la victoire et poussait pour faire 1-4! Anvers tentait un ultime retour, en vain. Avec cette victoire, Charleroi a prouvé qu’il est capable de battre les meilleurs quand il est sous pression.