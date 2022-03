Sébastien Dossogne, CEO de Magotteaux, désigné Manager de l’année 2021

Il succède à Fabien Pinckaers, fondateur et CEO d’Odoo: Sébastien Dossogne, CEO de Magotteaux, a été désigné Manager de l’année 2021 par le magazine Trends-Tendances.

Sébastien Dossogne, CEO de Magotteaux, une entreprise leader mondial dans les solutions d’optimisation des processus de broyage pour diverses industries, a été désigné ce mercredi Manager de l’année 2021 par le magazine Trends-Tendances. Trente-septième lauréat du prix, il succède à Fabien Pinckaers, fondateur et CEO d’Odoo, une société de logiciels de gestion.

Le CEO de Magotteaux, âgé de 51 ans, a reçu son prix des mains du Premier ministre Alexander De Croo, présent pour l’occasion lors de la cérémonie, qui a eu lieu au Heysel, en présence de 1.250 personnalités du monde économique.

Le groupe industriel, filiale de Sigdo Koppers, dont le siège social se trouve à Santiago, au Chili, est présent dans 27 pays avec des bureaux commerciaux. Il dispose de 14 lignes de production et est impliqué dans trois co-entreprises (une en Afrique du Sud et deux en Chine). Son marché global couvre plus de 150 pays. Il emploie au total 3.200 personnes à travers la planète, dont 300 en Belgique. Son siège social se trouve à Vaux-sous-Chèvremont (province de Liège, en bordure de la Vesdre).

Un chiffre d’affaires consolidé de 725 millions de dollars

En 2021, le groupe Magotteaux, qui produit des pièces à haute performance pour le concassage et le broyage, utilisées dans les mines, les carrières, et les sites de recyclage, a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 725 millions de dollars.

En désignant Sébastien Dossogne, Trends-Tendances a voulu distinguer un dirigeant qui met en avant le management participatif. Le magazine a aussi souhaité mettre en lumière "un fleuron industriel wallon" et un groupe qui entend s’investir et investir dans les objectifs de développement durable lancés en 2015 par les Nations unies, justifie-t-il.

Ils étaient quatre nominés au titre de Manager de l’année à avoir été choisis par un jury professionnel, composé de journalistes du magazine Trends-Tendances et de spécialistes des milieux économiques et financiers. Face à Sébastien Dossogne, il y avait Frédéric Van Gansberghe (Galactic), Muriel Bernard (eFarmz) et Jean-Luc Maurange (Groupe John Cockerill).

Côté néerlandophone, c’est Chris Peeters, CEO d’Elia Group, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité à haute tension en Belgique, qui a été désigné Manager de l’année.