De Moor/Desberg 20 ans après, Pendanx, Meeuwsen: nos 10 coups de cœur (ou de griffe) BD du 17 mars

Le jeudi, c’est le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, la vraie histoire du manager de Led Zepelin, la vérité sur le complotisme et un papa sur le tard. Entre autres plaisirs. Bonnes lectures

1 Les sauvages animaux

Casterman - Le résumé de l’éditeur

Au cœur des années 70, le manager Peter Grump raconte comment il a mené Les Sauvages Animaux au faîte de la gloire. Malgré le génie incontestable de ces animaux-rockeurs, son rôle a été capital, ne fût-ce que pour imposer un minimum de discipline dans la folie la plus totale.

Gérer les groupies et les ruptures, effrayer les promoteurs véreux, rembourser les équipements de studio bousillés, redécorer les chambres d’hôtels défoncées quand les nuits leur avaient donné le blues – ou quand le blues leur avait donné le groove, autant de tâches relevées haut la main par Grump!

À chaque dérapage, il trouve une solution, improvisant au bord de chaque précipice financier la légende saturée, glorifiée, érotisée d’un rock égoïste, parfois infantile, mais monstrueusement électrifiant.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ROCK (& ROLL)

Plus de 20 ans après avoir abandonné La Vache, Desberg et Johan De Moor reforment leur "band" et nous offrent une bio… animalière, et néanmoins très proche de la réalité.

Rock & roll, et irrévérencieux juste ce qu’il faut.

+ À LIRE AUSSI | Les interviews de Desberg et De Moor

Casterman Desberg/De Moor, 88 p., 19€.

2 Ils sont partout

Les Arènes BD - Le résumé de l’éditeur

Rose est journaliste à Actuelle, un hebdomadaire féminin. Un jour, son frère Adrien disparaît. La jeune femme se rend compte qu’il a basculé dans le complotisme. En découvrant cet univers, elle est sidérée. Elle réalise alors le danger de cette propagande. Pour partir à la recherche d’Adrien, Rose contacte un spécialiste de l’extrême droite, ancien grand reporter. Avec lui, elle entreprend un inquiétant voyage en terres conspirationnistes.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): FORT

Une journaliste découvre le monde glaçant du complotisme en menant une enquête sur son frère, qui a cédé aux sirènes de ceux qui revendiquent une autre "liberté", mais emprisonnent leurs recrues dans un monde paranoïaque, entre manipulation et fake news.

Fort, et à lire les yeux (et l’esprit) ouvert(s).

Les Arènes BD Igounet/Schwartzmann/Lara/Navarro, 112 p., 21€.

3 Mister Mammoth

Futuropolis - Le résumé de l’éditeur

Mr Mammoth est un détective hors du commun: géant à l’apparence monstrueuse, il refuse la violence. Brillant, il continue de vivre modestement, dans un bureau insalubre, et refuse même d’avoir une assistante.

Quand un richissime client vient le voir pour enquêter sur un mystérieux maitre chanteur qui le menace, alors qu’il prétend n’avoir rien à se reprocher, le détective décide de relever le défi. Et si derrière cette enquête se cachait des secrets bien enfouis?

Si cette enquête semble simple, elle va devenir obsessionnelle pour Mr Mammoth car elle va réveiller des souvenirs douloureux de son enfance qui vont remonter à la surface.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): FRUSTRANT

Mammoth, le meilleur privé du New York des seventies, enquête sur une banale (?) affaire de chantage. Mais parallèlement, d’autres histoires se jouent… sans que l’on comprenne encore le lien.

Le duo inédit formé là par la "star" américaine Matt Kindt et le dessinateur français Jean-Denis Pendanx signe là un premier jet frustrant, où l’action se termine… au moment où elle commençait vraiment. Vivement le deuxième (et dernier) tome, prévu en juin, qu’on puisse se faire une idée plus juste de leur association (même si côté graphique, c’est déjà parfait).

Futuropolis Kindt/Pendanx, 56 p., 13.50€.

4 Mémé dans les orties

Michel Lafon BD - Le résumé de l’éditeur

Ferdinand Brun, 83 ans, solitaire, bougon, acariâtre – certains diraient: seul, aigri, méchant –, s’ennuie à ne pas mourir.

Son unique passe-temps? Éviter une armada de voisines aux cheveux couleur pêche, lavande ou abricot. Et son plus grand plaisir? Rendre chèvre la concierge, Mme Suarez, qui joue les petits chefs dans la résidence.

Mais lorsque sa chienne prend la poudre d’escampette, le vieil homme perd définitivement goût à la vie… Jusqu’à ce qu’une fillette précoce et une mamie geek de 92 ans forcent littéralement sa porte, et son cœur

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ILLISIBLE

Un duo de femmes (Davenier et Grisseaux) s’essaie à l’adaptation du best-seller d’Aurélie Valognes, en restant fort proche du format roman et de longues descriptions.

Dommage aussi que, dans cette tranche de vie, le trait alterne fantaisie et illisibilité.

Michel Lafon BD Davenier/Grisseaux/Valognes, 128 p., 21.95€

5 Total combat (T.2)

Grand Angle - Le résumé de l’éditeur

Jusqu’ici, tout va bien pour Jimmy Pérez. Il est amoureux de Jazlyne, la femme de sa vie. C’est un des jeunes espoirs des "Arts Martiaux Mixtes", sport de combat où tous les coups sont permis. Jimmy semble indestructible, pourtant tout va s’effondrer brutalement, son existence, ses amours et même son intégrité physique…

Jimmy est un combattant, mais comment affronter le plus vicieux et imprévisible des adversaires lorsqu’on n’est plus que l’ombre de soi-même?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): EXPÉDIÉ

On avait été séduit par le premier volet de ce Rocky du MMA, et son titre très "vandammien". On est plus circonspect par sa suite et conclusion. Le fond reste captivant, mais les auteurs ont clairement dû ramasser leurs idées pour tout faire entrer en 56 pages.

Grand Angle "Round 2", Manini, 56 p., 14.90€.

6 L’année zéro

Anspach - Le résumé de l’éditeur

Devenir père à 50 ans, c’est une décision qui ne se prend pas à la légère. Pourtant, avec sa femme Zaza, Frenkel se sent maintenant prêt à franchir ce cap!

Mais une fois la décision prise, certains doutes commencent à l’assaillir… Est-il encore suffisamment fertile à son âge? Est-ce raisonnable Je donner la vie dans ce monde aux abois?

Puis, qu’est-ce qui va changer et comment préparer au mieux la venue de cet enfant dans sa vie déjà bien installée?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PERTINENT

Père sur le tard… et dessinateur, Frenk raconte l’avant, le pendant et l’après de la naissance de son fils.

Du classique (les couches, la "prévenance" de l’entourage), mais aussi quelques questions pertinentes et plus philos, sur le sens d’avoir un enfant dans un monde aussi fou que le nôtre.

Anspach Meeuwsen, 240 p., 27.50€.

7 La Forêt

Casterman - Le résumé de l’éditeur

Alors qu’elle quitte la capitale pour retourner vivre dans la région de son enfance, l’autrice débute une enquête sur un milieu bien particulier, la forêt.

Au fil des recherches et entretiens avec les acteurs économiques et sociaux du secteur (chasseurs, gardes forestiers, exploitants, scientifiques…), elle prend conscience que la réalité est assez éloignée de l’image d’Épinal qu’on en a souvent en tant que citadin.

Ses pérégrinations en forêt sont autant d’occasions de se reconnecter à la nature, la faune, la flore et de pratiquer le dessin sur le vif, l’affut, l’aquarelle. Elle fera également la connaissance d’autres habitants des lisières de nos villes, les gitans.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DISPERSÉ

Chasse "artificielle" et changement climatique, deux ennemis de la forêt telle que nous la connaissons. Sur papier, l’enquête "buissonnière" de Claire Braud s’annonçait palpitante.

Dans la forme, on est loin du compte, tant l’autrice se disperse et nous saoule. Pauvres arbres.

Casterman Braud, 208 p., 22€.

8 Musidora

Robinson - Le résumé de l’éditeur

Née en 1889, Jeanne Roques, dite Musidora est la "Première Vamp" et la première icône féminine de l’histoire du cinéma. En 1915, les murs de Paris se couvrent d’étranges affiches sur lesquelles apparaissent une femme cagoulée, ainsi que les mentions "Qui? Quoi? Quand? Où?"…

C’est le lancement de la série cinématographique "Les Vampires". La France découvre alors Musidora, amie de Colette et des poètes, égérie en collants noirs qui va hanter les toits de Paris et soutenir le moral du pays en guerre…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): IMPRESSIONNANT. E

Delalande et Puzenat évoquent, dans une bio arrangée mais documentée, la trajectoire de Jeanne Roques, "première icône féminine de l’histoire du cinéma", et inoubliable Irma Vep de la série Les Vampires.

Un destin impressionnant qui se confond aussi avec la Grande Guerre.

Robinson Delalande/Puzenat, 64 p., 14.99€.

9 Bastos & Zakouski (Int. N&B)

Glénat - Le résumé de l’éditeur

À la fin du XIXe siècle, le cambrioleur Bastien Larkos, dit Bastos, fuit la France pour la Russie en jouant le porteur d’une mystérieuse valise contenant… une trompette.

À peine arrivé à Moscou, il se retrouve très vite accusé d’espionnage et traqué jusqu’en Sibérie par l’Okhrana, la police secrète du Tsar Nicolas II, dirigé par le sinistre colonel Kolbak. Au cœur des steppes glacées balayées par les vents, Bastos rencontre Zakousky, un sympathique chasseur de phoques porté sur la bouteille à qui il sauve la vie.

Accompagnée d’un troisième larron aux tendances anarchistes, le professeur Lakonik, la fine équipe accumule des péripéties lors desquelles les bagarres, les dangers et les morts dramatiques côtoient l’humour et les idées révolutionnaires.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): INSATISFAISANT

D’est en ouest, les impayables héros de Corteggiani et Tranchand reviennent, satisfaisants à la mode des intégrales noir & blanc.

Cette version à l’os (pas de dossier bonus, non plus) n’est pourtant pas du plus bel effet. La couleur, parfois, ça fait joli mais aussi sens.

Glénat Corteggiani/Tranchand, 296 p., 29€.

10 Erreur système

Casterman - Le résumé de l’éditeur

Dans un futur proche, la France est devenue pionnière en matière de nouvelles technologies. Chaque individu porte un implant pour se connecter à Internet. Toutes les données personnelles sont conservées dans une Crypte et consultables seulement par la justice et la police, dans le but d’éradiquer toute criminalité.

Ce système semble bien fonctionner, mais en pleine campagne présidentielle, Paris connaît une vague d’attentats très meurtriers. D’où vient la faille? L’inspectrice Anastasia Ovard va mener l’enquête!

Notre avis en un mot (puis quelques autres): POUSSIF

Dans un Paris futuriste où les puces neuronales permettent de suivre chacun à la trace, les crimes se multiplient. Qui a dupé la technologie, et comment? C’est tout l’enjeu, surtout pour la présidente, en pleine campagne de réélection.

Un sujet intéressant, mais pas pleinement exploité, et finalement poussif, en plus d’être un brin tiré par les cheveux.