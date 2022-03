L’Otan va considérablement renforcer son dispositif militaire en Europe de l’Est, le Conseil de l’Europe exclut formellement la Russie (direct)

Guerre en Ukraine: l’Otan va renforcer substantiellement son dispositif militaire en Europe de l’Est face à une Russie désormais belligérante.

L’Otan va renforcer substantiellement son dispositif militaire en Europe de l’Est face à une Russie désormais belligérante après l’invasion de l’Ukraine, a annoncé ce mercredi le secrétaire général de l’Alliance atlantique, Jens Stoltenberg, à une semaine d’un sommet des chefs d’État et de gouvernements alliés à Bruxelles.

Le commandant suprême des forces alliées en Europe (Saceur), le général américain Tod Wolters, a été chargé mercredi par les ministres de la Défense des trente pays alliés de préparer différentes options pour un renforcement du dispositif militaire sur le flanc est de l’Otan, en particulier en Roumanie, en Bulgarie, en Hongrie et en Slovaquie - quatre pays voisins de l’Ukraine.

Ces propositions militaires seront alors soumises d’ici "quelques semaines", avec comme objectif une approbation par les dirigeants alliés lors du sommet prévu en juin à Madrid, a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse clôturant une réunion extraordinaire des ministres de la Défense alliés à Bruxelles uniquement consacrée à la guerre en Ukraine et à la réponse à apporter par l’Alliance et ses partenaires.

M. Stoltenberg a évoqué la nécessité d’un "reset" de la défense collective - la raison d’être de l’organisation fondée en 1949 pour répondre à la menace soviétique - face à la "nouvelle réalité" créée par l’invasion russe d’un pays voisin.

"L’Otan ne tolèrera aucune attaque visant la souveraineté de l’Alliance ou son intégrité territoriale", a-t-il averti.

Il a appelé le président russe Vladimir Poutine à "cesser cette guerre immédiatement", à retirer ses forces d’Ukraine et à négocier ‘de bonne foi’" avec Kiev. Il a souligné que le maître du Kremlin avait "sous-estimé l’Ukraine, son peuple, son armée et ses dirigeants", tout comme il a sous-estimé l’unité manifestée par l’Alliance et son soutien multiforme apporté à Kiev par les alliés.

"Il (M. Poutine) va avoir davantage d’Otan à ses frontières", a fait observer M. Stoltenberg, en notant que "plusieurs centaines de milliers de militaires sont en état d’alerte" et que "plus de 100.000 militaires américains sont présents en Europe" au nom de la solidarité transatlantique.

Il a aussi rappelé que 40.000 soldats étaient placés, à la suite du lancement le 24 février de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, sous le commandement direct de l’Otan, principalement en Europe de l’Est, avec le soutien de moyens maritimes et aériens.

C’est la première fois que l’Otan a activé sa force de réaction rapide, la "NATO Response Force" (NRF) et son élément "fer de lance", la VJTF, ce qui a notamment entraîné l’envoi de quelque 300 militaires belges en Roumanie. L’Alliance a aussi entamé le déploiement de systèmes de missiles anti-missiles Patriot - américains en Pologne et par l’Allemagne et néerlandais en Slovaquie -, alors que le nombre d’avions de combat présents en Europe de l’Est a été sérieusement revu à la hausse.

La mission de défense aérienne des pays baltes confiés aux F-16 belges opérant au départ d’Amari (Estonie) a été déjà "élargie". Elle devrait être prolongée pour une période supplémentaire, a indiqué la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, à l’agence Belga.

Stoltenberg a assuré que l’Otan n’avait pas l’intention de déployer des forces au sol et dans le ciel ukrainien, réjetant ainsi une suggestion polonaise d’une "mission de paix protégée par des forces armées" de l’Otan en Ukraine et les appels de Kiev - répétés mercredi par le président Volodymyr Zelensky en visioconférence devant le Congrès américain - en faveur d’une zone d’exclusion aérienne au-dessus de pays.

"Il n’est pas question de déployer des troupes de l’Otan ni des avions en Ukraine", a dit le secrétaire général et ancien Premier ministre norvégien.

Il a aussi prévenu que le renforcement en vue de la dissuasion et de la défense alliés nécessiterait "des investissements majeurs", alors que les Etats-membres se sont engagés à consacrer 2% de leur Produit intérieur brut (PIB) à des dépenses militaires d’ici 2024. En 2021, le "club des 2%" ne comptait que dix membres, dont huit pays de l’Union européenne - mais pas la Belgique, qui vise toutefois, par le biais du plan STAR ("Security, Technology, Ambition, Resilient") de Mme Dedonder, à atteindre 1,54% du PIB à l’horizon 2030.

Le Premier ministre belge Alexander De Croo a toutefois admis mercredi à la Chambre que ces moyens supplémentaires que le gouvernement fédéral veut investir dans la Défense ne suffiront probablement pas.

L’Otan tiendra jeudi prochain un sommet extraordinaire. Le président américain Joe Biden, qui sera à Bruxelles pour cette occasion, se joindra également aux dirigeants de l’UE pour la première journée de leur sommet de printemps.

"Nous examinerons à la fois notre réponse immédiate et les changements auxquels nous devons effectuer pour notre sécurité à long terme", a indiqué le secrétaire général.

Le Conseil de l’Europe exclut formellement la Russie, avec effet immédiat

Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, l’instance de décision de l’organisation paneuropéenne, a décidé formellement d’exclure la Russie de l’organisation installée à Strasbourg (France). La Russie avait elle-même notifié mardi sa volonté de quitter le Conseil de l’Europe et de se détacher de la Convention européenne des droits de l’homme, mais le Comité des ministres a poursuivi sa propre procédure et décidé lui-même, de son côté, que Moscou avait franchi la ligne rouge et ne peut plus être membre.

L’effet est immédiat, selon la communication du Comité des ministres. "La Fédération de Russie cesse d’être membre du Conseil de l’Europe à compter d’aujourd’hui, 26 ans après son adhésion."

La veille, l’assemblée parlementaire de l’organisation s’était prononcée en ce sens.

Directement après l’invasion russe de l’Ukraine le 24 février, le Conseil de l’Europe avait déjà suspendu les droits de représentation de la Russie. Elle n’était cependant pas encore formellement exclue.

Le Conseil de l’Europe, dont le bras judiciaire est la Cour européenne des droits de l’homme, va donc passer à 46 membres (dont tous les membres de l’UE, mais aussi la Turquie, le Royaume-Uni, etc.).

Mardi, le président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, le Néerlandais Tiny Kox, avait expliqué auprès de l’AFP: "Nous devions les exclure parce qu’ils ont franchi la ligne rouge". "J’espère que (la Russie) se rend bien compte que le fait que 46 Etats membres ont voté de façon unanime pour expulser un pays membre (depuis 1996), c’est quelque chose de tout à fait unique", avait-il ajouté.

Principale conséquence concrète: les 145 millions de Russes ne vont plus pouvoir bénéficier de la protection de la Cour européenne des droits de l’homme, ultime recours contre l’arbitraire des tribunaux de leur pays.