Une remontée des cas et hospitalisations Covid principalement visible en Flandre

L’heure n’est certainement pas à la panique, mais les relâchements des mesures contre le coronavirus ont fait logiquement remonter les chiffres de l’épidémie en Belgique. L’effet, contenu, se marque surtout en Flandre pour l’instant.

Yves Van Laethem a fait, avec nous, le bilan de la situation sanitaire, deux ans après le début des mesures pour endiguer la pandémie.

La remontée des chiffres est logique pour le porte-parole interfédéral coronavirus, alors qu’on est passé du code rouge au code orange il y a trois semaines. "Ça a permis beaucoup plus de libertés. On s’attendait donc à ce qu’il y ait beaucoup plus de contacts. Cela explique l’augmentation actuelle, qui est toutefois beaucoup plus importante en Flandre qu’en Wallonie", nous détaillait-il.

À quel point la situation est-elle différente dans chaque région? Voici les chiffres.

Du côté des contaminations, la situation est plutôt stable dans la capitale et en Wallonie. Les chiffres ne diminuent plus comme en février, mais ils ne remontent pas non plus.

En Flandre, on note que la courbe des contaminations connaît une inflexion à la hausse depuis deux semaines. L’incidence, soit le nombre de cas par tranche de 100.000 habitants, est largement repassée au-dessus de 500 sur base hebdomadaire. Un nombre plus de deux fois supérieur aux chiffres wallons ou bruxellois.

Le taux de positivité est également reparti largement à la hausse côté flamand. Près de 30% des tests effectués au nord du pays sont revenus positifs pour Covid la semaine dernière, contre 15% à Bruxelles et 18% en Wallonie.

Notons que la hausse de positivité se marque partout au cours de la dernière semaine, mais qu’on est loin de retrouver les niveaux du début de l’année, qui ont flirté avec les 50%.

Dans nos hôpitaux, la situation s’est améliorée et la pression continue de diminuer côté wallon et à Bruxelles. Les entrées de malades devant être traité pour le coronavirus y sont en diminution.

La Flandre enregistre, elle, une petite poussée au cours de la semaine écoulée, avec plus de 11 nouvelles hospitalisations par tranche de 100.000 habitants pour des patients Covid.

Les dynamiques sont donc actuellement fort différentes au nord, au centre et au sud du pays.

Rien de dramatique et rien qui empêche le code jaune d’être d’application depuis la semaine dernière.

Comme le prédisait Yves Van Laethem il y a quelques semaines, "sans nouveau variant, nous ne devrions avoir que des cas épisodiques et des microvaguelettes jusqu’à l’automne". Cela se confirme pour l’instant.