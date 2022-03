Des quantités infinitésimales d’amiante dans l’eau de Couvin et Doische

«Des quantités infinitésimales ont été détectées dans un des 8 échantillons prélevés à Doische, plus précisément à Vaucelles, et deux des 14 échantillons à Couvin (Pesche).» Florian VillesÚche - Fotolia

Des récentes analyses rassurent quant à l’éventuelle présence d’amiante dans l’eau de distribution, a communiqué la Société Wallonne de distribution d’eau (SWDE) mercredi. Des quantités infinitésimales ont été détectées à Doische et Couvin.

La SWDE a mené une campagne d’analyses "amiante" sur son réseau de distribution en ce début d’année. Les résultats transmis sont rassurants, estime-t-elle, avec aucune trace de fibre d’amiante détectée sur 67 des 70 échantillons prélevés dans 21 communes.

"Des quantités infinitésimales ont été détectées dans un des 8 échantillons prélevés à Doische, plus précisément à Vaucelles, et deux des 14 échantillons à Couvin (Pesche). À ces endroits très circonscrits, des analyses complémentaires sont en cours et un programme de purge plus fréquent est mis en place de façon à réduire un éventuel risque d’ingestion", a indiqué Benoît Moulin, responsable de la communication.

Les prélèvements ont été réalisés aux mêmes endroits que lors de la campagne précédente en 2018, ainsi que là où il y a le plus grand nombre de canalisations en amiante-ciment. Les communes concernées sont Bernissart, Bertogne, Brunehaut, Braine-l’Alleud, Burdinne, Couvin, Doische, Ecaussinnes, Ellezelles, Estinnes, Frasnes-lez-Anvaing, Les Bons Villers, Mons, Namur, Pérulwez, Ramillies, Seneffe, Soignies, Viroinval, Wanze et Waremme.

Conclusion de la SWDE: "L’eau de distribution est bonne à boire. Elle est le produit alimentaire le plus contrôlé en Wallonie et répond à toutes les normes sanitaires en vigueur", a conclu Moulin.