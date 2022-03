La Louvière: la louve numérisée, son scan 3D bientôt accessible au monde entier

La plate-forme Click permet ainsi d'exporter le patrimoine local par voie numérique.

Le Click était présent aujourd'hui à La Louvière pour procéder à la numérisation de la louve présente dans la salle du Conseil de l'hôtel de Ville. Cette plate-forme d'accompagnement à la créativité et à l'innovation issue de l'IDEA et de l'Université de Mons a deux missions que sont la réalisation de copies numériques d'emblèmes de notre région dans le but d'exporter notre culture et faire connaitre les technologies numériques. C'est donc dans cette idée de véhiculer le patrimoine louviérois que les acteurs du Click étaient à La Louvière.

"L'objectif de venir à La Louvière, c'est de faire connaitre nos services, nos collègues qui font de l'accompagnement et de faire découvrir les technologies, ce qu'il est possible de faire", explique Martin Waroux, chargé de projets sur la partie Fablab du Click. "Le côté fun et didactique, c'est de fournir le fichier 3D du scan d'un objet symbolique - de la commune, dans ce cas-ci - et de pouvoir permettre à quelqu'un d'autre de pouvoir le télécharger, de l'imprimer s'il a les machines puis d'en faire une photographie sympathique devant La Louvière ou à l'autre bout du monde. C'est aussi pour montrer l'évolution technologique: d'un côté, nous avons des atomes. Ici, c'était une louve empaillée que l'on va digitaliser donc transformer en données numériques. Puis, ces données numériques vont être mises sur un serveur et seront accessibles au monde entier. N'importe où dans le monde, quelqu'un va pouvoir le reprendre et le réimprimer donc le retransformer en atomes".

Créé il y a presque 2 ans, le Click permet aux personnes porteuses d'idées et de projets d'être accompagnées afin de les réaliser. La plate-forme permet donc une sorte de crash test avant de se lancer dans le monde concret. En dehors des objets communaux emblématiques numérisés tels que ce fut le cas pour Simpelourd à Soignies ou le singe de Mons, le Click soutient également des particuliers dans la réalisation de leur projet. "Nous avons, par exemple, une poignée de fourchette qui est ergonomique. C'est un étudiant en ergothérapie qui est venu développé cela chez nous alors que la 3D et les machines, ce ne sont pas du tout sa formation", explique Martin Waroux. "C'est une fourchette à donner à un enfant qui a des problèmes moteurs. Nous avons un collègue qui a gravé une pierre bleue de Soignies. C'est un collègue également artiste qui a essayé un peu de tester cela. Nous avons donc plein de profils différents!"

Le Click devrait continuer son tour des communes du Centre en se rendant à Binche le 18 mai prochain. Dans le cadre de la Journée des musées, la plate-forme d'accompagnement souhaiterait scanner la statue du gilles qui se trouve devant le Musée du masque.

Par ailleurs, Sancho, personnage emblématique de "Décrocher la lune", étant présent également dans la salle du Conseil de l'hôtel de Ville, Click en a profité pour scanner l'immense marionnette.