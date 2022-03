Un parcours muséal autour de la bière à Jupille

Dans l’ancienne salle de brassage de la brasserie Piedbœuf.

L’ancienne salle de brassage de la brasserie Piedbœuf à Jupille, devenue ensuite la brasserie Jupiler, devrait bientôt accueillir un parcours patrimonial et muséal autour de la bière, a annoncé mardi le promoteur Christophe Nihon. À la tête de Promactif Groupe, le Liégeois est présent au Mipim, le salon des professionnels de l’immobilier qui a pris ses quartiers cette semaine à Cannes. En collaboration avec la ville de Liège, il y a lancé un appel à projets pour trouver le prestataire qui s’occupera de l’aménagement intérieur de l’ancienne salle de brassage de Piedbœuf au sein du complexe Lift-ô-Loft composé de bureaux, de surfaces commerciales et d’une centaine de logements.

"Notre objectif, c’est d’essayer de lancer de jeunes designers. Le lauréat sera désigné à la fin de cette année par un jury dont feront notamment partie des représentants de la ville de Liège", a expliqué Christophe Nihon.

L’aménagement, pour un budget estimé à 2 millions d’euros, devra comprendre le parcours muséal, qui sera développé avec l’aide du service des Musées de la Ville de Liège, mais aussi un espace Horeca avec possibilité de dégustation, et une salle de coworking. Il devra également remettre en évidence la source Charlemagne, exploitée dans le passé pour la fabrication de la bière et toujours présente au sous-sol du bâtiment, et respecter les lieux et leur histoire.

Les dossiers de candidature et le cahier des charges seront disponibles dès la fin du mois de mars sur le site www.liftoloft.be ou à la demande auprès du groupe Promactif.