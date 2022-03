Un concours d’affiches et de slogans "Jurbise plus propre"

Ce concours s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan local de propreté.

Il y a un peu plus d’un an, en janvier 2021, la Région wallonne approuvait le plan local de propreté (PLP) de la commune de Jurbise, qui planifiait une série d’actions à mettre en œuvre afin d’améliorer la propreté sur son territoire. Parmi celles-ci, on retrouvait notamment une campagne de sensibilisation "Jurbise plus propre". Cette dernière s’apprête à débuter et prendra la forme d’un concours.

"Le diagnostic réalisé dans le cadre du Plan local de propreté a montré qu'un des problèmes majeurs constatés sur le territoire de Jurbise repose sur la présence, relativement importante, de déchets sauvages (des canettes et des emballages plastiques principalement) et de dépôts clandestins dans certaines zones cibles de l’entité ou à certains moments particuliers", explique-t-on du côté de la commune.

Les abords des écoles et des terrains de sport, les zones naturelles comme les bois, terres agricoles, routes de campagne, prés et sentiers sont notamment des lieux plus propices aux incivilités. "L’une des solutions préventives proposées dans le PLP pour venir à bout de ce problème repose sur une meilleure conscientisation des visiteurs à ces problématiques et à une plus grande implication des citoyens dans la préservation de leur cadre de vie."

D’où le lancement d’une campagne de sensibilisation participative. "Nous savons que les Jurbisiens ont à cœur de préserver leur cadre de vie rural. Il était donc essentiel de leur proposer de s’emparer du problème de la malpropreté, qui nuit à l’image de la commune, et de leur permettre de faire entendre leur voix. Pour ce faire, nous lançons un concours d’affiches et de slogans avec le soutien de la Wallonie." Ce concours est entièrement gratuit.

Les slogans et les visuels pourront s’inscrire dans une démarche positive et proposer des solutions aux lecteurs ou avoir pour objectif de les "choquer" dans l’espoir de décourager les gestes inciviques. Afin de couvrir les différents problèmes prioritaires identifiés dans le PLP, les propositions des candidats devront répondre à une des nuisances et à un des lieux suivants: aAires de sport et de loisir, écoles, zones rurales et agricoles, routes et sentiers, festivités publiques, papiers alimentaires ou déchets plastiques, déjections canines, canettes, mégots de cigarette ou dépôts clandestins.

Les citoyens, qu’ils soient adultes ou enfants, les écoles, les mouvements de jeunesse, les associations, clubs sportifs ou entreprises sont invités à participer. Les lauréats recevront des récompenses en lien avec la nature et le zéro déchet. Les candidatures doivent être adressées pour le 15 mai au plus tard, par e-mail au service Projets de l’administration communale via info@jurbise.be (en mentionnant "Concours Jurbise Plus Propre" en objet) ou par courrier au 8, rue du Moustier à 7050 Jurbise.

Les visuels seront évalués par un jury composé de membres du collège communal, du comité de pilotage et du panel multi-acteur qui avaient collaboré à la rédaction du plan local de propreté. Les lauréats seront avertis par e-mail dans le courant du mois de juin. Les visuels retenus seront retravaillés par un graphiste pour suivre une charte graphique commune, puis révélés en présence des membres du jury et des lauréats lors d’une cérémonie en septembre 2022, à l’occasion de la Journée mondiale de la Propreté.

Ils seront ensuite diffusés à l’échelle de l’entité (via les réseaux web et le bulletin communal) et imprimés sur des affiches qui seront exposées lors des manifestations locales, dans les salles et les écoles communales et mises à disposition des citoyens qui le souhaitent, et sur des panneaux qui seront installés à divers endroits du territoire où des jets de déchets sont souvent constatés.