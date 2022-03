Les frites bientôt plus chères ? Pourquoi les Américains investissent le foot européen; Quelles avancées pour soigner la maladie d’Alzheimer... Voici une sélection de 10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mercredi 16 mars 2022.

1. L’huile se fait rare et chère pour l’entreprise Clarebout

La guerre en Ukraine a d’importantes répercussions sur certaines entreprises de Wallonie picarde. Notamment pour le secteur de l’industrie de la pomme de terre.

2. Maladie d’Alzheimer: quelles avancées?

Les recherches pour mieux cerner et mieux soigner la maladie d’Alzheimer vont bon train. Le Dr Éric Salmon fait le point. Une interview qui s’inscrit dans le cadre de la Semaine internationale du cerveau.

3. Pourquoi les Américains investissent dans le football européen

Europe first. Le football européen est investi, de plus en plus, par des sociétés (ou fonds) d’investissement ou par des hommes d’affaires américains.

Ce qui était un phénomène marginal au début des années 2000, quand la famille Glazer a racheté Manchester United (2005), est devenu monnaie courante.

Analyse.

4. EDITO | La hantise du bourreau

Il est à espérer que le coup d’éclat de Marina Ovsyannikova ne reste pas sans lendemain. Pourquoi? Parce que les victimes sont nombreuses et que le bourreau est bien connu, seul, et qu’il a peur. Si d’autres victimes parlent, il tombera.

5. La tour panoramique au fort de Battice postposée d’un an

Mauvaise nouvelle pour la tour panoramique de Battice: les offres rentrées sont trop élevées, "on repart pour un tour de carrousel".

6. Viktoriya Balaban, la joueuse ukrainienne accueillie aux Castors de Braine: «Ma famille me sait en sécurité»

Les bras levés au ciel, son passeport dans une main, une simple feuille dans l’autre, Viktoriya Balaban, Kondus de son nom de jeune fille, presse le pas dans l’allée extérieure du Palais 8 du Heysel. Elle franchit la grille et tombe dans les bras de la team manager brainoise, Kathleen Schuurmans, qui l’attend là, à l’extérieur, depuis plus de 9 heures.

Il est 17 h, ce mardi, et l’Ukrainienne, arrivée en Belgique vendredi, le jour de ses 25 ans, vient d’obtenir une attestation de protection temporaire d’une validité d’un an. C’est peut-être la plus belle victoire de la carrière de cette joueuse de basket-ball, internationale ukrainienne. "Je suis contente de pouvoir continuer à jouer au basket. Ça va me changer les idées par rapport à l’enfer que vit mon pays. Ma famille me sait aujourd’hui en sécurité et c’est le plus important pour elle"

7. Un «speed dating» pour les producteurs du terroir

Sept minutes pour convaincre de la qualité de ses produits. pas une de plus. Si on connaissait déjà le "speed dating" dans la sphère sentimentale, la société coopérative Li Terroir, en partenariat avec Réseau paysan, l’ont adapté aux produits du terroir.

Durant une heure, toutes les sept minutes, les producteurs présents ont pu échanger avec des restaurateurs et épiciers de la région.

8. VIDEO | Bouge: Un centre de stérilisation commun à trois hôpitaux sortira de terre en 2024

La construction d’un centre de stérilisation communà la clinique Saint-Luc de Bouge et aux sites de Dinant et Ste Élisabeth du CHU UCL Namur devrait débuter dans les prochains mois.

9. Deux ans de pandémie côté sanitaire: témoignage de ceux qui ont été le plus impactés

Au front depuis le début de la pandémie, les médecins généralistes ont été accommodés à toutes les sauces (testing, tracing, vaccination…) avec, au final, le sentiment d’avoir été bien peu écoutés.

10. DOCUMENTAIRE | Ces héritages qui meurtrissent

Des enfants déshérités évoquent l’extrême détresse dans laquelle cette situation les a plongés. Un (double) deuil impossible?