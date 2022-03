Pourparlers: l’Ukraine rejette l’idée d’un modèle autrichien ou suédois de neutralité

L’Ukraine a dit mercredi vouloir que sa sécurité face à la Russie soit garantie par des puissances étrangères, rejetant le concept d’une neutralité à la suédoise ou à l’autrichienne avancé par Moscou.

"L’Ukraine est maintenant en état de guerre directe avec la Russie. Par conséquent, le modèle ne peut être qu’ukrainien", a déclaré l’un des négociateurs ukrainiens dans les négociations avec Moscou, Mykhaïlo Podoliak, dans des commentaires publiés par la présidence.

Il a précisé vouloir des "garanties de sécurité absolues" face à la Russie, dont les signataires s’engageraient à intervenir du côté de l’Ukraine en cas d’agression.

"Cela signifie que les signataires des garanties ne restent pas à l’écart en cas d’attaque contre l’Ukraine comme c’est le cas aujourd’hui, mais qu’ils prendront une part active au conflit aux côtés de l’Ukraine" et lui fourniront "immédiatement" les armes nécessaires, a détaillé Podoliak.

Kiev réclame également l’établissement d’une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine en cas d’offensive contre son territoire, a-t-il ajouté.

Un peu plus tôt le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, et le négociateur russe Vladimir Medinski avaient évoqué l’Autriche et la Suède comme des modèles de neutralité à suivre par l’Ukraine pour permettre un compromis.

Pourparlers en cours

Un round de négociations russo-ukrainiennes est en cours depuis lundi, et une nouvelle rencontre par visio-conférence est prévue ce mercredi.

La Suède, officiellement non alignée, n’est pas membre de l’Otan, même si elle est partenaire de l’alliance militaire depuis le milieu des années 1990, et s’en est progressivement rapprochée ses dernières années.

Le pays a abandonné sa neutralité à la fin de la Guerre froide, période coïncidant également avec son entrée dans l’Union européenne (1995).

L’Autriche, pour sa part, est neutre et ne peut pas envoyer des soldats sur un terrain de guerre hors des missions de l’ONU.

Mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait un pas en direction des Russes en estimant qu’il fallait "reconnaître" que son pays ne rejoindrait jamais l’Alliance atlantique.

Ce dossier est un des motifs avancés par la Russie pour justifier son offensive en Ukraine, Moscou considérant l’Otan comme une menace existentielle.