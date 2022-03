De Croo: "Ce qui se passe en Ukraine est le 11 septembre de l’Europe"

Le budget supplémentaire que le gouvernement fédéral veut investir dans la Défense ces prochaines années ne suffira probablement pas, a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo mercredi à la Chambre.

"Les pays européens sont allés trop loin dans leurs coupes dans la Défense", a-t-il indiqué en commission de l’Intérieur.

Avant l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, le gouvernement fédéral avait décidé d’investir plus de 10 milliards d’euros supplémentaires dans l’armée dans les années à venir. Ainsi, d’ici 2030, 1,54% du PIB devrait aller à la Défense, contre seulement 1,12% l’an dernier, selon les chiffres de l’Otan.

L’Alliance atlantique exige pourtant des investissements annuels de 2% du PIB à chacun de ses membres. À la suite de l’invasion de l’Ukraine, plusieurs formations politiques demandent des moyens supplémentaires pour la Défense.

Selon le Premier ministre Alexander De Croo, il est "clair" que les moyens supplémentaires que le gouvernement a déjà débloqués "ne seront pas suffisants", a-t-il indiqué lors d’un échange de vues avec les députés sur la stratégie de sécurité nationale.

Le Premier ministre a aussi évoqué le sommet extraordinaire de l’Otan prévu à la fin de la semaine prochaine, en présence du président américain Joe Biden. Selon Alexander De Croo, la principale demande sera d’investir dans les capacités opérationnelles de l’armée à court terme. "Il est clair que notre pays doit également assumer ses responsabilités. Ce qui se passe en Ukraine est le 11 septembre de l’Europe, ce qui aura des conséquences considérables ici en termes de sécurité."

Les entreprises autorisées à donner des biens sans perdre la déduction TVA

Dans le cadre de l’aide apportée à l’Ukraine, le fédéral permet aux entreprises de donner des biens normalement destinés à la vente sans perdre le droit de déduire la TVA, indique le ministre des Finances Vincent Van Peteghem dans un communiqué. Le fisc demandera cependant des pièces justificatives de la destination du don afin de réduire le risque de vente au marché noir.

Le ministre rappelle en outre l’existence de la déductibilité fiscale de 45% des dons de 40 euros ou plus. Celle-ci s’applique aussi aux versements effectués au consortium 12-12.

"L’invasion brutale de l’Ukraine par la Russie a déclenché une grande vague de solidarité dans notre pays. De nombreuses personnes souhaitent aider les citoyens touchés en leur fournissant des secours ou en soutenant financièrement les organisations d’aide", observe le ministre, cité dans le communiqué.

La FWB accorde une aide humanitaire d’urgence de 250.000 euros pour soutenir l’Unicef

Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet, a décidé d’apporter une aide humanitaire d’urgence de 250.000 euros pour soutenir l’Unicef dans ses activités de protection et d’éducation de la petite enfance ukrainienne, annonce-t-il mercredi dans un communiqué.

Ce soutien s’articulera autour de deux axes. Tout d’abord l’éducation via la distribution de kits de développement de la petite enfance pour que les enfants puissent participer à des activités récréatives, ludiques et éducatives. Le deuxième axe est le soutien psychosocial aux enfants et aux parents ou aux personnes en charge qui ont subi des traumatismes et un stress important. Des psychologues, des travailleurs sociaux et des professionnels qualifiés sont disponibles pour fournir un soutien à ces personnes.

Ces interventions se feront au sein des "Points bleus", des espaces sécurisés mis en place par l’Unicef le long des voies de transit et où les enfants et les mères peuvent accéder aux principaux services d’urgence.