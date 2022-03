Une guerre prolongée pourrait plonger 90% des Ukrainiens dans la pauvreté

«Chaque jour de retard dans la paix accélérera la chute de l’Ukraine dans la pauvreté», avertit le PNUD, ajoutant que la guerre pourrait laisser «de profondes cicatrices sociales et économiques pour les générations à venir». Photo News

Environ 90% de la population ukrainienne pourrait plonger dans la pauvreté si la guerre avec la Russie se prolongeait, selon le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Dix-huit années de progrès socio-économiques pourraient ainsi être perdues en cas de conflit prolongé, a mis en garde mercredi l’agence onusienne en publiant une première projection sur l’impact de la guerre sur le développement.

"Chaque jour de retard dans la paix accélérera la chute de l’Ukraine dans la pauvreté", avertit le PNUD, ajoutant que la guerre pourrait laisser "de profondes cicatrices sociales et économiques pour les générations à venir".

Les impacts graves d’une guerre prolongée deviennent maintenant plus apparents, a déclaré l’administrateur du PNUD, Achim Steiner.

"Un déclin économique alarmant, ainsi que les souffrances et les difficultés qu’il apportera à une population déjà traumatisée, doivent maintenant être pris en considération. Il est encore temps d’arrêter cette sombre trajectoire", a-t-il encore indiqué dans un communiqué.

Risque d’un «choc» pour l’offre pétrolière mondiale, craint l’AIE

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a dit mercredi craindre un "choc" sur l’offre pétrolière mondiale, à la suite des sanctions contre la Russie prises après son invasion de l’Ukraine, tout en abaissant ses prévisions de la demande pour 2022.

"La perspective de perturbations à grande échelle de la production russe menace de créer un choc mondial de l’offre pétrolière", écrit l’agence, qui conseille des pays développés sur leur politique énergétique, dans un rapport mensuel.

La guerre en Ukraine a créé une forte volatilité sur les marchés du pétrole, dont les cours se sont approchés de leurs records (le Brent a atteint 139,13 dollars le 7 mars) avant de refluer.

La Russie est le plus gros exportateur mondial, avec 8 millions de barils par jour (mb/j) de pétrole brut et de produits raffinés à destination du reste du monde.

Si les États-Unis et le Royaume-Uni ont décidé un embargo sur le pétrole russe à la suite de l’invasion de l’Ukraine, le secteur de l’énergie est exclu des sanctions européennes notamment. Toutefois, l’AIE note que de nombreuses entreprises - compagnies pétrolières, courtiers, banques... - se sont d’elles-mêmes détournées de la Russie.

Elle estime que 3 mb/j de pétrole russe pourraient être indisponibles à partir d’avril, un volume qui pourrait augmenter si les sanctions deviennent plus sévères ou si les condamnations publiques de la Russie prennent de l’ampleur.

Face à ces pertes, "il y a peu de signes d’une augmentation de l’offre provenant du Moyen-Orient ou d’une réallocation significative des flux commerciaux", note l’AIE.

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés, notamment la Russie, au sein de l’Opep+ se refusent à augmenter leur production pour soulager le marché, se tenant à un relèvement graduel de 400.000 barils par jour chaque mois.

Les pays disposant de capacités de production supplémentaires - l’Arabie saoudite et les Émirats Arabes Unis - ne manifestent aucune volonté d’ouvrir plus le robinet, tandis que la perspective d’un retour de l’Iran, dans le cadre d’un possible accord sur le dossier nucléaire, ne sera pas immédiate.

L’AIE estime que les exportations iraniennes pourraient augmenter d’environ 1 mb/j sur six mois, donc pas assez pour compenser la perte du pétrole russe.

Côté demande, l’AIE a également revu en baisse sa prévision de croissance pour 2022 d’environ 1 mb/j, en raison de l’effet de l’augmentation des cours des matières premières et des sanctions contre la Russie sur l’économie mondiale.

La demande mondiale est désormais attendue en hausse de 2,1 mb/j cette année, pour atteindre un total de 99,7 mb/j.

Paris rappelle «l’obligation» des forces armées de «protéger les journalistes»

La France a rappelé mercredi "l’obligation" pour les belligérants en Ukraine de garantir la protection des journalistes couvrant le conflit, après la mort de cinq d’entre eux dont un franco-irlandais depuis le début de l’invasion russe le 24 février.

"Je rappelle l’obligation qui incombe aux forces armées de protéger les journalistes conformément au droit humanitaire international et je condamne avec la plus grande fermeté toute action qui les prend pour cible", a déclaré le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian.

"Ces événements illustrent l’extrême dangerosité aujourd’hui du théâtre ukrainien", a-t-il ajouté.

Les journalistes couvrant le conflit contribuent à une "information libre et plurielle" et au "débat public, partout dans le monde", a-t-il également souligné.

Le cameraman franco-irlandais de la chaîne américaine Fox News, Pierre Zakrzewski, et une Ukrainienne qui l’accompagnait, Oleksandra Kuvshynova, ont été tués lundi près de Kiev quand leur véhicule a été la cible de tirs.

L’Américain Brent Renaud a aussi été tué par balle dimanche dans la banlieue nord-ouest de Kiev.

Avant Oleksandra Kuvshynova, le journaliste ukrainien Evgueni Sakoun a été tué dans le bombardement de la tour de télévision à Kiev et son confrère Viktor Doudar a péri pendant des combats près de Mykolaïv (sud), selon les autorités ukrainiennes.

L’International Press Institute, organisation de défense de la liberté de la presse basée à Vienne, a aussi demandé aux "forces militaires de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer la sécurité des journalistes".

Dès le 8 mars, l’organisation Reporters sans Frontières (RSF) avait tiré la sonnette d’alarme, en accusant les forces russes de tirer délibérément sur des voitures portant le signe "presse".

"Ils étaient à moins de 50 mètres. Ils ont clairement tiré pour tuer (..) Je me suis déjà fait tirer dessus dans d’autres zones de conflit, mais je n’ai jamais vu ça", a confié le photographe suisse Guillaume Briquet, blessé par des tirs alors qu’il venait de passer un point de contrôle ukrainien sur une route menant à Mykolaïv (sud), cité par RSF.