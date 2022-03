3.700 Ukrainiens enregistrés en deux jours au Palais 8 du Heysel

Près de 4.000 Ukrainiens ont été enregistrés sur les 2 premiers jours d’ouverture du centre du Heysel, au Palais 8 de Brussels Expo.

Au nouveau centre du Heysel, 3.729 Ukrainiens ont été enregistrés lundi et mardi, dont 720 ont demandé à pouvoir bénéficier d’un logement, a indiqué mercredi matin la porte-parole de l’Office des étrangers Dominique Ernould sur base des derniers chiffres de la veille au soir. Sur la seule journée de lundi, 1.578 personnes avaient été enregistrées.

En comptant les 6.050 enregistrements effectués jusqu’à dimanche au centre Bordet, cela fait un total de 9.779 inscrits. Pour la journée record dans ce précédent lieu, 887 avaient été enregistrées vendredi dernier. La capacité de traitement a donc été largement augmentée avec le nouveau centre du Heysel.

"Le matin, il y a beaucoup de monde, mais hier il n’y avait plus personne quand on a fermé les portes", a commenté Dominique Ernould. "On a pu enregistrer tout le monde. Lundi soir, il y avait quelques personnes qu’on n’a pas pu prendre. On ferme les portes à 17h30, mais on travaille encore jusqu’à 19h30 pour enregistrer les personnes à l’intérieur". Elle précise qu’il y a 42 guichets et qu’il y a la place pour en rajouter au besoin.