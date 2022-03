Accident à Pétillon: la ligne 5 du métro de la STIB toujours interrompue

Les conséquences de la collision d’une rame du métro de la STIB avec un quai dans la station Pétillon ne sont toujours pas réparées. Le métro 5 reste donc interrompu ce mercredi 16 mars.

À Bruxelles, la circulation sur la ligne 5 du métro est encore interrompue mercredi matin, a indiqué la STIB. Une rame de métro avait heurté le quai de la station Pétillon lundi, provoquant l’arrêt de la ligne.

Les travaux de dépannage sont toujours en cours. La reprise est pour l’instant prévue pour jeudi matin.

La STIB a mis en place une navette de métro entre les stations Herrmann-Debroux et Delta. Une navette de bus est également disponible entre les stations Delta et Mérode et dessert les arrêts Hankar, Pétillon et Thieffry.

La STIB conseille à ses voyageurs au départ de Hermann-Debroux vers le centre de prendre le tram 8. À partir de Delta et vers le centre, les voyageurs peuvent prendre le bus 71 ou la ligne 26 de la SNCB, accessible avec leur titre de voyage de la STIB.

Le métro 1 a également été prolongé jusque Erasme.