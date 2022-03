Guerre en Ukraine: une gare de Zaporojie touchée par une frappe russe

La ville ukrainienne de Zaporojie, largement épargnée par l’offensive russe et refuge des personnes fuyant la cité assiégée de Marioupol, a été visée par des frappes mercredi, notamment l’une de ses gares, selon les autorités locales.

"Des sites civils de Zaporojie ont été bombardés pour la première fois", a indiqué sur Telegram le gouverneur régional Olexandre Staroukh.

"Des roquettes sont tombées sur la zone de la gare Zaporojie-2. Selon les premières données, personne n’a été tué", a-t-il dit, ajoutant qu’une autre roquette était tombée sur le jardin botanique.

Zaporojie est la destination du couloir humanitaire pour les centaines de milliers d’habitants de la ville portuaire de Marioupol, assiégée par les forces russes.

La ville se situe également à proximité d’une centrale nucléaire bombardée le 4 mars et occupée depuis par les Russes.

La population de Zaporojie manque d’eau et de nourriture, se terrant dans les caves depuis des jours.

20.000 personnes ont pu évacuer

Après une série d’échecs, faute de cessez-le-feu russo-ukrainien, les évacuations se sont cependant accélérées mardi. Selon la présidence ukrainienne, quelque 20.000 personnes ont pu quitter la ville.

Située à environ 55 kilomètres de la frontière russe et à 85 kilomètres du fief séparatiste de Donetsk, Marioupol est la plus grande ville encore aux mains de Kiev dans le bassin du Donbass qui comprend les régions de Donetsk et de Lougansk.

La prise par Moscou de cette ville portuaire, peuplée avant la guerre de 450.000 habitants et située au bord de la mer d’Azov, serait un important tournant dans l’invasion de l’Ukraine.

Elle permettrait de faire la jonction entre les forces russes venues de la Crimée annexée, qui ont déjà pris les ports de Berdiansk et Kherson, et les troupes séparatistes et russes dans le Donbass.