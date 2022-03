Max Verstappen avant la reprise de la F1: "Il y a beaucoup d’inconnues lors de cette première course"

Max Verstappen se montre confiant au moment d’entamer la nouvelle saison de Formule 1, ce week-end à Bahreïn

"La chose la plus importante est que nous puissions vivre un week-end régulier sans beaucoup de problèmes et que nous récolterons un bon nombre de points", a déclaré le pilote Red Bull.

"Nous avons beaucoup appris lors des journées test à Barcelone et à Bahreïn. Je suis heureux que nous puissions nous concentrer sur la première course d’une nouvelle saison. Tout peut vraiment arriver. L’objectif des nouvelles règles est de resserrer la grille et faciliter le suivi des uns et des autres. J’espère que cela se vérifiera dès la première course. Tout est tellement nouveau qu’il y a beaucoup d’inconnues lors de cette première course de la saison. La voiture a l’air bien et en tant qu’équipe, nous sommes sur la bonne voie", a conclu Verstappen, intrigué par les nombreux changements.