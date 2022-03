La réforme des rythmes scolaires adoptée en commission: "Le temps de la responsabilité"

Les uns y voient du "courage politique", les autres de "l’entêtement": la réforme des rythmes scolaires de Caroline Désir a passé ce mardi une étape décisive dans son processus législatif. Trente ans plus tard, nous y voilà.

Celle des rythmes scolaires sera indubitablement l’une des réformes majeures de l’actuelle législature en matière d’enseignement. Les passions que déchaîne cet épineux chantier suffisent à le prouver. Pourquoi? Parce que changer les rythmes de l’école revient tout aussi indubitablement à modifier le rythme de notre société dans sa globalité.

Initiée voici plus de trente ans et la fameuse "commission Grafé" (1991), la réflexion s’apprête, enfin, à aboutir. Ce mardi, à l’occasion d’une session marathon de la commission Éducation du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le texte du projet de réforme a reçu l’aval des députés de la majorité. Désormais, c’est au Parlement dans son ensemble qu’il conviendra, lors de la séance plénière du 30 mars prochain, de finaliser ce dossier.

Entre conviction et persévérance

Écrire que l’accouchement de cette réforme se sera fait dans la douleur relève de l’euphémisme. Pourtant, l’ensemble des acteurs de la communauté scolaire, de même que l’ensemble des formations politiques réunies de part et d’autre du projet de décret, n’ont jamais nié le bénéfice que la plupart des 900 000 élèves et des 100 000 membres du personnel fréquentant la Fédération Wallonie-Bruxelles retireront de cette réforme, laquelle vise, comme l’ont rappelé les partis de la majorité, à "mieux respecter les rythmes biologiques" des acteurs de l’institution scolaire.

Malgré ce consensus sur le fond, c’est la forme habillant cette réforme qui a fait se dresser les boucliers dans les rangs de l’opposition. Et ce, depuis des mois. Jouant leur rôle avec force et conviction, parfois aussi non sans une certaine virulence, Les Engagés (ex-cdH), le PTB ou encore DéFI ont martelé, tout le long des débats, les objets de leur réticence, ressassant à chaque occasion qui leur était donnée les griefs – légitimement – affichés par les familles pour lesquelles la mise en œuvre de la réforme s’annonce source de difficultés (lire ci-dessous) et dénonçant, in fine, l’acharnement de la ministre à faire aboutir, malgré tout cela, ce chantier dès cette année. " Il ne suffit pas d’être persévérant pour être pertinent", a asséné Mathilde Vandorpe (Les Engagés).

Le «temps de la responsabilité»

Mais reporter la mise en œuvre de la réforme aurait-il du sens? Les trois partis de l’opposition ont, en tout cas, plaidé – insisté même – en ce sens, dans le but de donner plus de chance à une – "hypothétique", selon la majorité – synchronisation des nouveaux rythmes scolaires entre les trois communautés du pays. Ne pas accepter ce report serait même "un pas de plus dans la séparation du pays", si l’on en croît le PTB.

"Je trouve vraiment regrettable que cette réforme prenne finalement une connotation négative, uniquement à cause de cette demande de report d’un an", a réagi Stéphanie Cortisse (MR) depuis les bancs de la majorité. "Cela gâche tout le débat et on ne voit même plus tout le bénéfice que cela aura pour les enfants francophones", a poursuivi la députée, ajoutant qu’il "faut parfois donner une chance aux réformes qui touchent de faire évoluer nos modèles de société".

"Nous sommes au temps de la responsabilité", a embrayé Delphine Chabbert (PS), assurant "ne pas minimiser" avec ses partenaires de majorité les difficultés, Jean-Philippe Florent (Écolo) ajoutant "prendre la mesure" de celles-ci.

Au final, après de nombreux échanges qui ont parfois tourné en rond, le texte du projet a finalement pu rencontrer l’assentiment des députés de la majorité, renvoyant ainsi le projet de réforme dans la dernière ligne droite de son processus législatif. Un détail, en principe.

EDA

Tout n’est pas rose pour autant Si cette réforme s’annonce bénéfique pour le million d’acteurs fréquentant les écoles présentes sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la ministre n’a pas pour autant nié que certaines dispositions comprises dans le texte voté vont, inévitablement, engendrer des complications pour des centaines, voire quelques milliers de familles. + RAPPEL | Des parents lancent une pétition pour un " calendrier scolaire identique en Belgique " Concertation Se montrant "bien consciente" que le texte proposé "ne réglera pas toutes les difficultés rencontrées", Caroline Désir a tenu à rappeler que la préparation de la réforme avait fait l’objet de multiples concertations, avec "près d’une centaine de représentants" issus de nombreux secteurs: "les acteurs de l’enseignement, fédérations de pouvoirs organisateurs, organisations syndicales, associations de parents d’élèves, mais aussi directeurs, élèves, services de soutien scolaire, de l’inspection, l’Office national de l’Enfance, les acteurs du soutien aux familles et à la parentalité, le SEF, la CGE et la Ligue des familles, les mouvements de jeunesse et associations de soutien à la jeunesse, les opérateurs associatifs, les organismes culturels, sportifs et de loisir, les organisateurs de stage et les centres de vacances, les acteurs culturels, économiques, les fédérations patronales intersectorielles, l’horeca, le tourisme, mais également les transports publics (TEC, STIB, de Lijn, SNCB) et les transports scolaires", a détaillé la ministre. Non-alignement entre les communautés Principale pierre d’achoppement aux yeux des opposants à cette réforme, la synchronisation entre les 3 communautés du pays ne sera donc pas effective au moment de son entrée en vigueur, telle que prévue par le texte actuel. Si des travaux exploratoires ont été entrepris en ce sens au Nord du pays, tant la Flandre que la Communauté germanophone n’emboîteront pas le pas à la Fédération Wallonie-Bruxelles tout de suite. D’après plusieurs partenaires de la majorité francophone, on en serait même loin. D’où le manque de pertinence, selon eux, d’un report de l’entrée en vigueur du texte voté. Se montrant "bien consciente que le système ne réglera pas toutes les difficultés rencontrées par les familles" partagées entre les enseignements de plusieurs communautés, Caroline Désir a présenté une "disposition transitoire" visant à insérer davantage de "souplesse" jusqu’en 2032-2033, de sorte à " générer une séquence supplémentaire de vacances coordonnée avec les autres communautés". La ministre a par ailleurs rappelé que, sur un total annuel de 14 ou 15 semaines de congé, 10 ou 11 d’entre elles resteront communes aux trois communautés, en fonction des années. Synchronisation avec l’enseignement supérieur Par ailleurs, la synchronisation entre tous les niveaux d’enseignement au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne sera pas totalement opérationnelle, puisque l’enseignement supérieur continuera de respecter l’actuel calendrier scolaire lors de la prochaine rentrée. L’ARES a toutefois mis sur pied "un groupe de travail chargé de proposer des aménagements pour l’année 2022 et 2023" et entamé "une réflexion de fond sur le calendrier scolaire actuel pour 2023", tel que l’a indiqué Stéphanie Cortisse, députée membre du MR, le parti de la ministre de l’Enseignement supérieur. Gardes alternées Une modification des congés scolaires aura également une incidence sur les familles séparées, sujettes au principe de garde alternée des enfants. Des outils à destination de ces familles ont déjà été créés afin de les soutenir dans les démarches juridiques. + PLUS D’INFOS | Rythmes scolaires : un outil pour aider les parents séparés Mouvements de jeunesse Des concertations ont également été menées avec la ministre de la Jeunesse Valérie Glatigny (MR) et les mouvements de jeunesse dans le but de dégager des pistes de solution concernant la menace d’un embouteillage des camps d’été du fait de la suppression de deux semaines de congé estival. De façon plus générale, plusieurs enveloppes qui se chiffrent en centaines de milliers d’euros chacune ont été libérées afin de soutenir les secteurs de la Jeunesse et de l’accueil temps libre, en concertation avec les ministres Glatigny donc et Bénédicte Linard (Écolo) dans le but d’offrir une solution globale pour accompagner la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires. Mardi gras De nombreuses communes très attachées à leur folklore ont marqué leur souci lors des travaux préparatoires, souci lié au fait que la date du Mardi Gras ne serait plus systématiquement comprise dans une période de congé scolaire. La ministre a entendu cet appel et indiqué que le Mardi Gras serait, désormais, un jour de congé scolaire, précisant qu’une dérogation pour les écoles qui ne se sentent pas concernées pourrait être demandée afin de déplacer ce jour de congé. + PLUS D’INFOS | Le mardi gras sera bien un jour de congé Immersion Dernière source d’inquiétude, l’immersion linguistique demeure, à ce jour, sans réelle réponse. Les parents d’élèves concernés s’en sont récemment inquiétés dans une lettre ouverte, s’interrogeant sur la motivation qui serait encore celle des profs de néerlandais "native speakers" si ces derniers, provenant de la communauté flamande, trouvaient dans le non-alignement des différentes communautés une source de difficulté.