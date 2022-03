Voici 6 astuces pour réduire le prix de son plein à la pompe à essence

Les prix à la pompe flambent. Chaque euro économisé est donc le bienvenu. Voici 6 astuces pour diminuer le prix de son plein.

Face à la flambée des prix de l’énergie, toutes les astuces sont bonnes pour économiser de l’argent.

Alors que le prix à la pompe à essence flirte ou dépasse les 2 euros par litre, voici quelques conseils pour réduire le prix de son plein.

Sur son site, Total Énergies a listé 6 astuces.

1. Ne pas attendre la dernière minute pour faire le plein

"C’est une règle d’or pour qui souhaite réduire le prix de son plein de carburant: il ne faut pas attendre d’être presque à sec pour se rendre à la station-service. En effet, mieux vaut compléter son réservoir à chaque fois que celui-ci est à moitié vide.

La raison? Plus le réservoir est plein, moins l’essence s’évapore – c’est pour cela que les citernes disposent de plafonds flottants. Inversement, plus le réservoir est vide, plus l’évaporation du carburant s’accélère, réduisant l’autonomie du véhicule et augmentant, de fait, la facture à la pompe."

2. Ne pas être pressé

"Il peut être tentant, lorsque l’on fait le plein, de remplir au plus vite son réservoir. Or, c’est une erreur: en faisant cela, le carburant entre à grande vitesse et produit de la vapeur – qui retourne, mécaniquement, dans les cuves enterrées. Résultat? Une perte de volume qui se ressent sur le prix final. Ainsi, mieux vaut choisir la vitesse la plus lente."

3. Faire son plein le matin

"Le volume de l’essence (tout comme celui du gazole) varie en fonction de la température. Plus cette dernière est importante, plus les carburants se dilatent – et prennent donc de la place dans le réservoir. Ainsi, en faisant son plein tôt le matin, lorsque les températures sont basses et le sol relativement froid, le litre de carburant équivaut au moins (selon la saison) à un litre, ce qui n’est pas toujours le cas l’après-midi ou en soirée, notamment pendant l’été. Mieux vaut donc faire le plein avant de partir au travail, plutôt qu’au retour."

4. Privilégier les stations-service hors réseau autoroutier

"Beaucoup d’automobilistes l’ont constaté: les prix à la pompe sont plus élevés sur autoroute qu’en dehors de ces grands axes. Mieux vaut donc anticiper et faire le plein avant d’entrer sur une autoroute pour faire des économies. En cas de longs trajets, qui ne permettent pas de sortir des voies rapides, la règle d’or sera l’anticipation. N’attendez donc pas d’être dans la réserve pour envisager de passer à la pompe."

5. Viser la périphérie des métropoles plutôt que l’hypercentre

"Le prix au litre du carburant est bien souvent plus élevé dans les stations-service du centre des grandes villes que dans celles en périphérie, ou encore celles des villes de taille moyenne. Mieux vaut donc sortir des zones les plus denses pour bénéficier des meilleurs tarifs. Attention cependant, il est également plus malin d’éviter les stations situées dans des zones reculées ou enclavées. La concurrence sera en effet moins importante… et les prix plus élevés."

6. Rouler malin

"Pour réduire le prix de son plein, mieux vaut rouler malin et tout faire pour diminuer sa consommation de carburant. Concrètement, il est ainsi conseillé: de respecter les limitations de vitesse, de limiter la climatisation à 4 degrés de moins que la température extérieure, de vérifier la pression des pneus, de bien suivre le plan d’entretien prévu par le constructeur (notamment en ce qui concerne les remplacements des bougies et filtres divers), d’utiliser le régulateur de vitesse pour "lisser" la consommation pendant les longs trajets et de préférer les remorques aux coffres de toit pour diminuer la résistance à l’avancement."