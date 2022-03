Farid répond à votre question météo: "Un mercredi printanier avec 20°C"

La question du jour est posée par Joris de La Louvière: "Salut Farid, je participe au carnaval de Strépy-Bracquegnies dimanche, lundi et mardi. Tu le sens comment niveau météo? Merci d’avance pour tes prévisions!". Farid répond et donne son bulletin journalier.

Salut Joris, j’ai plutôt de bonnes nouvelles même si l’incertitude est encore de mise sur certains détails.

L’anticyclone va donc se renforcer avec une journée de mercredi printanière et jusque 20°C en plaine. Par la suite, on attend une faible zone de pluie jeudi fin de nuit mais le soleil reviendra rapidement par la côte. Vendredi verra un beau ciel bleu du matin au soir et ça devrait se poursuivre au moins samedi et dimanche même si quelques nuages pourraient dériver sur le pays en toute fin de semaine.

Il fera frisquet le matin mais doux l’après-midi avec 12 à 15°C. Cependant, il faudra bien se couvrir à l’abri du soleil puisque le vent d’est poussera jusque 35-40 km/h par moments. Pour début de semaine prochaine, on suit la même tendance avec une météo calme, anticyclonique et peu ou pas de précipitations en vue sous des températures de saison.

Et sur le reste du pays?

Nous passerons donc dans cet air subtropical avec encore pas mal de masses nuageuses le matin pouvant même distiller une goutte du Hainaut occidental aux Flandres. Ensuite, le ciel aura tendance à se dégager par le sud et la frontière française et combiné à cette masse d’air très douce, le mercure va s’emballer.

L’après-midi, on aura donc droit à une météo lumineuse mais parfois voilée voire laiteuse à cause du sable transporté par ce vent de sud. Néanmoins, les températures atteindront 15°C sur les sommets mais jusque 18 à 20°C à l’ombre en plaine sous un vent soufflant plein sud (modéré). Davantage de soleil sur le sud, un temps laiteux en Flandres et entre les deux lumineux mais parfois voilé. Cependant, ambiance printanière et en soirée, quelques pluies arriveront sur la côte au contact d’un front froid (sec ailleurs).