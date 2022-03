"Jean la Glace" battu à mort: Pianta écope de 5 ans de prison avec sursis partiel, K. est condamné à 15 ans

Jean Driesmans, un habitant de Saint-Nicolas âgé de 80 ans, avait été frappé à de nombreuses reprises lors d’une attaque commise le 23 février 2016 à son domicile par une bande de cinq jeunes

La cour d’assises de Liège a condamné mardi après-midi Lucas Pianta à une peine de 5 ans d’emprisonnement avec sursis probatoire pour le surplus de la détention préventive. Il avait été reconnu coupable de vol avec violences ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, de Jean Driesmans, un octogénaire de Saint-Nicolas.

K. (mineur au moment des faits) avait été reconnu coupable de meurtre commis pour faciliter le vol. Il a été condamné à une peine de 15 ans de prison.

Jean Driesmans, un habitant de Saint-Nicolas âgé de 80 ans, avait été frappé à de nombreuses reprises lors d’une attaque commise le 23 février 2016 à son domicile par une bande de cinq jeunes. Ce glacier ambulant avait été tué et dépouillé d’une somme de 1.600 euros, de bijoux et d’un téléphone. Lucas Pianta (24 ans) et K. (23 ans) étaient les seuls à répondre de ces faits devant la cour d’assises.

Lors de leur délibération sur la culpabilité, les jurés avaient fait une différence entre les deux accusés sur la qualification des faits. Le ministère public avait requis des peines de 27 ans contre K. et de 21 ans contre Lucas Pianta.

Le jury et la cour ont tenu compte de circonstances atténuantes et ont condamné K. à 15 ans de prison et Lucas Pianta à 5 ans de prison avec sursis pour le surplus de la détention préventive.