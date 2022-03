Yves Van Laethem sur l’avenir sanitaire: "on ne sait pas encore quand le Covid va se stabiliser"

Dose de rappel, mutation du virus, mesures et confinement, futures pandémies: Yves Van Laethem évoque l’avenir sanitaire lié à la pandémie de Covid.

Devra-t-on faire d’autres doses de rappel? Va-t-on vers une vaccination annuelle contre le coronavirus?

On ne sait pas encore où on va exactement car on ne sait pas encore quand le coronavirus va se stabiliser. Quand il deviendra endémique, avec des pics saisonniers, on aura alors une meilleure idée du rythme de vaccins que l’on devra donner.

On aura aussi une meilleure vision sur la question de savoir s’il ne faut pas lâcher le vaccin. Pour l’instant, on peut dire que la précaution serait de donner un vaccin à l’automne aux gens à risque.

Quand est-ce que le virus va-t-il arrêter de muter?

Impossible à savoir. Si on prend le cas des grippes pandémiques comme exemple, on sait qu’au bout de deux ou trois ans, il n’y a plus de mutations majeures. Mais on est dans un autre virus. Il faudra observer et suivre les choses avec attention.

Les mutations sont infinies?

Oui, elles sont infinies. Le virus mute car, en se multipliant, il ne fait pas une réplique parfaite de lui-même. C’est lié aux caractéristiques de ce virus. Malheureusement, ça va continuer. Quand le virus cessera-t-il d’avoir des multiplications qui donnent des formes problématiques? À l’heure actuelle, on n’en sait rien.

Va-t-on évoluer vers un virus saisonnier?

On ne connaît pas l’ennemi depuis très longtemps. Pour nous, deux ans, c’est une éternité. Mais c’est encore trop tôt pour savoir exactement comment il va évoluer. On espère avoir le plus rapidement possible cette situation endémique avec des pics saisonniers. L’aura-t-on déjà cette année-ci, ou l’année prochaine? C’est trop tôt pour le dire.

Pourrions-nous retrouver des mesures strictes, voire des confinements?

On ne peut jamais dire jamais. On va essayer de l’éviter au maximum maintenant qu’on connaît mieux "la bête". Il faut porter beaucoup d’espoir dans le traitement, qui s’additionnera à la vaccination. Je pense qu’on n’aura plus de confinement majeur sauf si une forme extrêmement virulente et extrêmement contagieuse en même temps du coronavirus apparaît.

Quand prendra définitivement fin cette pandémie?

Seule l’observation des choses permettra de le définir. On espère tous que 2022 sera un tournant.

Doit-on s’attendre à une nouvelle pandémie dans 10-20-30 ans?

On considérait avant que tous les 10 à 30 ans en moyenne, on avait une pandémie. Les circonstances actuelles de la structure de l’humanité (beaucoup plus d’habitants qui se regroupent, les voyages sont plus faciles qu’avant, etc.) font craindre que ce timing se raccourcisse, et que d’autres virus fassent partie de ce qui pourrait créer des pandémies.