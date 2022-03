Notre-Dame brûle, Rien à foutre, Trois fois rien, The Innocents, etc.: les 6 sorties cinéma de ce mercredi 16 mars

Six films sont au menu de ce mercredi 16 mars. -

Des pompiers, des tuyaux, de grandes échelles (ohé, ohé, ohé), des secrets d’enfants et même de l’amour à distance: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 16 mars. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

1 Notre-Dame brûle

Drame de Jean-Jacques Annaud. Avec Samuel Labarthe et Jean-Paul Bordes. Durée: 1 h 50.

Ce que ça raconte

Le 15 avril 2019, Notre-Dame de Paris a connu l’incendie le plus dévastateur de sa (très) longue existence. Jean-Jacques Annaud nous en fait le récit, minute par minute.

Ce qu’on en pense

Du grand spectacle qui ne lésine pas sur les images lourdes de sens. Impressionnant, même si trop insistant, parfois.

2 Rien à foutre

Comédie dramatique de Julie Lecoustre & Emmanuel Marre. Avec Adèle Exarchopoulos, Alexandre Perrier et Mara Taquin. Durée: 1 h 55.

Ce que ça raconte

Hôtesse de l’air pour une compagnie low cost, Cassandre aime sa vie faite de voyages et de rencontres éphémères. Mais le retour sur la terre ferme sera compliqué…

Ce qu’on en pense

Adèle Exarchopoulos brille dans ce portrait pop et doux-amer d’une jeune fille paumée dans une société désabusée, et filmée entre ciel et terre.

3 Trois fois rien

Comédie de Nadèle Loiseau. Avec Philippe Rebbot, Antoine Bertrand et Côme Levin. Durée: 1 h 34.

Ce que ça raconte

Trois sans-abri gagnent au Lotto mais ne peuvent pas encaisser leur pactole car ils n’ont ni adresse ni carte d’identité…

Ce qu’on en pense

Une histoire qui se veut pleine d’humanité mais gâchée par d’innombrables clichés et un humour plus que lourdingue.

4 Alors on danse

Comédie de & avec Michèle Laroque. Avec aussi Isabelle Nanty, Thierry Lhermitte et Patrick Timsit. Durée: 1 h 45.

Ce que ça raconte

Trompée par son mari, Sandra quitte son très chic château pour se réfugier chez sa sœur, une gaucho qui aime la "déco nains de jardin".

Ce qu’on en pense

Elle est sympathique, Michelle Laroque, mais il faudrait qu’elle arrête de faire des films. C’est complètement à côté de la plaque, son truc.

5 The Innocents

Thriller fantastique de Eskil Vogt. Avec Ellen Dorrit Petersen, Rakel Lenora Fløttum et Alva Brynsmo Ramstad. Durée: 1 h 57.

Ce que ça raconte

Le temps d’un été, sur une aire de jeux, des enfants se découvrent des pouvoirs surnaturels.

Ce qu’on en pense

Un thriller nordique glaçant qui vous fera regarder les plaines de jeux autrement.

6 À cœur battant

Drame de Keren Ben Rafael. Avec Judith Chemla, Arieh Worthalter et Noémie Lvovsky. Durée: 1 h 30.

Ce que ça raconte

La relation fusionnelle de Julie et Yuval devient une relation à distance contre leur plein gré. Combien de temps peut-on s’aimer par écran interposé?

Ce qu’on en pense

Une romance postmoderne au scénario finement écrit, porté par Judith Chemla et le Belge Arieh Worthalter (Girl)

