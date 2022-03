Yves Van Laethem sur les 2 ans de Covid en Belgique: "On n’était pas prêts pour ce genre de situation"

Deux ans après le premier confinement, Yves Van Laethem est revenu pour l’Avenir sur le bilan de la pandémie de Covid en Belgique. Décès, communication du Codeco, gestion politique, effets secondaires: voici son point de vue sur les grandes lignes de la crise sanitaire.

Souvenez-vous. Le 13 mars 2020, la Première ministre Sophie Wilmès annonce le tout premier confinement belge. Dès le 18 mars, la Belgique est en total lockdown: horeca, lieux culturels, magasins non-essentiels, écoles, lieux de travail…. tout est fermé.

Deux ans plus tard, Yves Van Laethem est revenu pour lavenir.net sur la traversée de cette crise sanitaire par la Belgique: gestion politique, communication du Codeco, effets secondaires, bulle de contact ou encore port du masque pour les enfants, voici le bilan de la pandémie vu par le porte-parole interfédéral Covid.

Que pensez-vous de la gestion politique de la crise?

On a parfois pris des décisions aberrantes

Je pense que, ce qui s’est bien passé, c’est qu’il y a eu une certaine unité. Les politiciens ont cessé de se tirer dans les pattes. On a essayé d’avoir une politique commune. On a parfois pris des décisions aberrantes ou trop tard. On n’a pas été spécialement plus mauvais que dans d’autres pays. Ça démontre simplement que l’on n’était pas prêt pour ce genre de situation.

Gérer une crise avec 3 régions et 3 groupes linguistiques, c’était un frein?

C’est effectivement plus facile à gérer en France, avec à la tête de l’État un président qui a beaucoup de pouvoir, que dans un pays comme la Belgique, où il y a des régions. Ça n’a sans doute pas facilité les choses, voire les freiner un petit peu.

Certains politiques vous ont-ils déçu?

Je pense que personne n’a gardé un souvenir transcendant de Maggie De Block. Elle était très absente. Certains ministres, très férus d’économie ont eu parfois des propos dans lesquels celle-ci dominait l’intérêt de santé publique. Ça a irrité un certain nombre d’experts, effectivement.

Pourquoi la communication du Codeco n’a-t-elle pas toujours été la bonne?

Le problème en Belgique, c’est qu’on fait la réunion, et puis on communique directement en sortie de réunion, lorsque les choses ne sont pas peaufinées. Il faut attendre la sortie de l’arrêté ministériel pour avoir le détail de certaines choses qui ne sont pas très claires. Cette imprécision a probablement joué un rôle dans la manière dont les choses ont été comprises.

A-t-on été de bons élèves, par rapport à nos voisins?

La Belgique a toujours tendance à se flageoler

La Belgique a toujours tendance à se flageoler. On avait le plus de morts, on était trop lents dans la vaccination. On n’a jamais rien bien fait en Belgique. En pratique, on découvre maintenant que nous n’avons pas été aussi mauvais que ça et que beaucoup de pays ont une mortalité plus importante que nous. Concernant la vaccination, on a peut-être commencé lentement mais on a terminé dans le peloton de tête des vaccinés. Donc, je pense que la Belgique n’a pas si mal fonctionné.

Aurions-nous pu éviter une partie des 30.000 morts?

. Dans les maisons de repos, on a mal compris les choses

Lorsque nous n’avions ni médicament, ni vaccin, ni bonnes connaissances, il était difficile d’échapper aux vagues de mortalité du début. Dans les maisons de repos, on a mal compris les choses. On a laissé entrer le virus grâce au personnel. On aurait dû avoir une meilleure protection des plus fragiles, mais en même temps il fallait continuer à procurer des soins à certaines personnes, sans lesquels elles allaient mourir. Ce n’était pas évident.

Qu’en est-il des effets secondaires à long terme du Covid?

En cardiologie et en neurologie, on ne sait pas s’il y aura des impacts dans 5-10 ans

Le "long covid", c’est le fait d’avoir les symptômes du Covid pendant plus de trois mois. Mais ça, ça reste encore à "court terme". Pour la plupart des gens, au bout de quelques mois, les symptômes disparaissent. On ne sait pas encore s’il y aura des conséquences à plus long terme pour la santé. On songe surtout au domaine de la cardiologie et de la neurologie. On ne sait pas s’il y aura des impacts dans 5-10 ans. Il faudra donc suivre les choses. C’est un très gros point d’interrogation.

Particularité belge, la bulle de contact était-elle efficace?

D’après les sondages, plus de la moitié de la population disait respecter globalement la bulle. Le principe, c’était simplement de créer une manière imagée pour dire aux gens de limiter leurs contacts. Nous sommes le pays de la bande dessinée, c’est peut-être pour ça que la bulle y est née.

A-t-on relâché trop tôt le port du masque dans les magasins?

On l’a gardé dans l’endroit type qui est les transports en commun. On l’a fait sauté dans des endroits clos comme les magasins. Et s’il y a bien un endroit où on aurait pu le garder, c’est à cet endroit-là. Il a été décidé que cela faisait partie d’un relâchement plus global, mais c’est un point qui peut certainement être discuté.

Le masque pour les enfants, était-ce nécessaire?

C’est difficile à dire. C’est quelque chose qui s’est imposé en décembre parce que les enfants étaient beaucoup plus touchés que d’habitude, qu’on ne possédait pas beaucoup d’informations à l’époque sur la gravité des pathologies données par Omicron, et on savait qu’il se transmettait vraiment beaucoup plus. Dans l’optique d’essayer de stopper cette vague et vu la forte présence d’Omicron chez les enfants, cette mesure est parue comme une solution temporaire. Peut-être qu’a posteriori c’était inutile, mais je pense qu’au moment même ce n’était pas aberrant.

La gestion du testing et du tracking a-t-elle été efficace?

Elle a été difficile à certains moments, parce qu’on était confrontés à un volume énorme de personnes. Dire que c’était efficace, en tout cas, je pense que ça a aidé à bloquer la transmission. On aurait probablement pu développer quelque chose de plus efficace. Ça doit faire partie des aspects qui doivent être prévus dans un plan pandémique qui nous faisait cruellement défaut.

Un petit mot sur le baromètre corona et le Covid Safe Ticket?

Le baromètre aurait dû naître beaucoup plus tôt. Il est né tardivement pour des raisons plus politiques qu’autre chose.

Utilisé dans de petits endroits, et dès l’apparition d’Omicron, le CST perdait son sens

Le Covid Safe Ticket a, au départ, une fonction logique. Il a été conçu pour protéger les personnes qui se rendent dans des grands rassemblements. En faisant ça, vous avez peu de risques d’être infecté, et si vous êtes infecté, vous aurez alors un taux de protection qui sera lié à votre vaccination. Vous n’irez donc pas encombrer les soins de santé. Dans ce sens-là, il avait du sens. Utilisé dans des tas de petits endroits, et dès qu’Omicron est arrivé, il perdait son sens.

Quel est le plus dur quand on est la passerelle entre le politique et la population?

De continuer à donner des informations auxquelles on croit. C’est quelque chose à laquelle je suis attaché. Je n’ai jamais dit quelque chose pour laquelle j’avais un désaccord. Il faut bien avoir à l’esprit de ne pas être la "secrétaire" des hommes politiques.