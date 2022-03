Ukraine: Auderghem propose un village modulaire de 300 logements sur le Triangle Delta pour loger les réfugiés

La Commune d’Auderghem propose de construire un village de 300 modules temporaires pour héberger les réfugiés ukrainiens. Site envisagé: le Triangle Delta, derrière le Chirec.

La Commune d’Auderghem propose la création d’un village d’hébergements structurels pour les réfugiés ukrainiens. L’idée: mettre à disponibilité le terrain vierge du Triangle Delta, derrière le Chirec. D’une superficie de quelque 4 hectares, il pourrait accueillir des logements modulaires. Auderghem estime que 300 unités de logements peuvent s’y construire. Près de 1.000 personnes pourraient ainsi y être hébergées, tout en profitant d’équipements collectifs.

Ce 15 mars, le Bourgmestre Gosuin s’adresse donc à la SAU (Société d’Aménagement Urbain), propriétaire du site, et au Ministre-Présient Vervoort. La balle est donc dans le camp de l’outil de développement territorial régional. Il revient en effet aux pouvoirs locaux, Communes et Régions, d’assurer le logement des réfugiés après que le Fédéral a pallié l’accueil d’urgence.

La Belgique a déjà enregistré quelque 6.000 réfugiés depuis le début du conflit. Ce 14 mars lors de l’ouverture du nouveau centre d’accueil du Palais 8, les autorités belges ont estimé que "150.000 à 200.000 Ukrainiens" pourraient se réfugier sur notre territoire. Les Nations Unies tablent quant à elles sur un exode global de 4 à 7 millions d’Ukrainiens.

Déjà 300 Ukrainiens dans les familles d’Auderghem

À Auderghem même, la solidarité est déjà en route. "Plus de 140 familles auderghemoises ont répondu à l’appel d’accueillir des réfugiés ukrainiens chez eux. C’est donc près de 300 Ukrainiens qui pourront être accueillis chez des Auderghemois".

Mais pour les autorités communales, cette bonne volonté ne peut cependant être "qu’une solution temporaire de moyen terme". La proposition de la commune de l’est bruxellois répond ainsi à "la question du long terme". Et de lister: "Il faudra fournir un logement stable, scolariser les enfants, mettre certaines personnes sur le marché du travail".

"J’invite Fédéral et Région bruxelloise à assumer leurs responsabilités, à soutenir et encourager la mise en place d’un tel village modulaire. Les principes d’humanité et de démocratie ne sont pas négociables", lance le Bourgmestre Didier Gosuin. "La commune d’Auderghem est prête à apporter son soutien", rajoute Sophie de Vos, future Bourgmestre.

À terme, la SAU planche pour développer dans le Triangle Delta un nouveau quartier mixte qui devrait accueillir équipements, logements et entreprises. En sous-sol, bpost installera un centre de tri et distribution pour le sud de Bruxelles.