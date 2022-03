Foot amateur: les meilleurs buteurs de Nationale 1 et des séries ACFF

Découvrez le classement des buteurs de la N1 à la D3 ACFF mis à jour après la journée du 12 au 13 mars.

Buteurs Nationale 1

12 buts: Breugelmans (Dessel), Perbet (Liège).

9 buts: Orye (Heist).

8 buts: Stefani (Thes)

7 buts: Claes (Tirlemont), Thuys (Visé).

6 buts: Casagolda Collazo (Dender), Cheprassov (Dessel), Bamona (Heist puis Patro).

5 buts: M’Barki et Valcke (Dender), Ghislain (Dessel), Troonbeeckx (Heist), Lallemand (Liège), Ito (Olympic), Arenate (Patro), Cascio (Visé).

4 buts: Hens (Dender), Habbas (Francs Borains), Lambo et Mariën (Knokke), Jalloh (Mandel), Sakhi (La Louvière C.), Mouchamps (Liège), Delbergue, Felix et Khaida (Olympic), Bertaccini (Thes), Laureys (Tirlemont), Legear et Sangaré (Visé), Verhooghe (Winkel).

3 buts : Houdret (Dender), Cinti (Dessel), Chaabi (Francs Borains), Savaete et Vanraefelghem (Knokke), Aydouni (La Louvière C.), Lambot et Rodes (Liège), Ferber (Mandel), Guedj (Olympic), Mombongo et Naudts (Patro), Ngimbi (Rupel Boom), Bangoura et L. Vermijl (Thes), Manfredi et Perseo (Visé), Debouver et Kudimbana (Winkel).

2 buts: De Backer (Dender), Abderrahmanne, Crolet, Durieux, Ebui, Lai et Lauwrensens (Francs Borains), Lemti (Heist), Atteri, Samyn, Van Walle et Zakari (Knokke), Bentayeb (La Louvière C.), Bruggeman, Bustin et D’Ostilio (Liège), Kumbi et Mezine (Mandel), Mayanga (Olympic), Bounou et Gueroui (Patro), Abaz, Sula (Rupel Boom), Bammens, Ceulemans et Vanaken (Thes), Mputu (Tirlemont), Reciputi (Visé), Beyens, Deschilder et Van de Velde (Winkel).

1 but: Batulenga, Borry, De Bodt, Rowell et Van Oudenhove (Dender), Boujouh, Geukens, Haagen, Haddouchi, Lenaerts, Mathei, Peeters, Sols, Vanhaen et Versmissen (Dessel), Caufriez, Gonçalves Pereira, Renquin et Valadas (Francs Borains), Absisan, Benhamou, Carrasco, Gilis, Jutten et Mmae (Heist), Ackx, Binst, Cassaert, Neyts, Sianni et Van den Bossche (Knokke), Ba, Bouchentouf, Di Chiello, Kaba, Kanu et Pina (La Louvière C.), Reuten (Liège), Attal, Dhondt, Lorthois Van Hyfte et Van Marcke (Mandel), Corneillie, Cottet, Dahmane, Ghesquière, Kakudji, Lioka Lima, Mansouri, Perreira, Ressa et Vanderbecq (Olympic), Brouwers, Napoleone, Renson et Sula (Patro), Arrivas, Augustynen, Bantu, Dos Santos da Rocha, Kieremeth, Monroy et Tshimanga (Rupel Boom), Battista et Jeunen (Thes), Bammens, Farin, Jochmans, Kempeneers, Meeus, Osei-Berkoe, Singh et Spaenhoven (Tirlemont), Dequaire et M. & R. Wilmots (Visé), Dauchy, Doore, Reuze, Tall Madani et Waeghe (Winkel).

Buteurs D2 ACFF

24 buts: El Omari (Tubize-Br.).

18 buts: Kinif (Meux).

16 buts: Lambrecth (Solières).

13 buts: Kone (Acren-L.), Yilmaz (Hamoir).

12 buts : Soumare (Raal), Suray (Solières), Ganiji (Warnant).

10 buts: Leite (Acren-L.), Azevedo (Raal).

9 buts: Ruiz (Jette), Traore (Rebecq), Nicolas (Waremme), Scevenels (Warnant).

8 buts: Otu (Ganshoren), Moors (Meux), Dessart (Waremme), Fransolet (Warnant).

7 buts: Léonard (Givry), Van Hyfte (Meux), Romeyns (Raal), Sahuke (Stockay).

6 buts: Messaoudi (Hamoir), Some (Jette), Paquet (Meux), Franco et Gobitaka (Raal), Depotbecker (Rebecq), Guilllaume (Solières), Colson (Stockay), Jamar (Verlaine), Biatour (Warnant).

5 buts: Obin et Sampaoli (Acren-L.), Guerri (Couvin-M.), Olojede (Durbuy), Serme (Ganshoren), Boreux (Meux), Henri (Raal), Bailly et Bova (Rebecq), Guillaume (Solières), Ramadani (Verlaine).

4 buts: Kimbaloula (Acren-L.), Lamort (Couvin-M.), Werard (Durbuy), Tepe et Van Landschoot (Ganshoren), Lafalize (Hamoir), Camargo (Rebecq), Hanrez et Vancoppenolle (Solières), Debole (Tubize-Br.), Fondaire (Waremme).

3 buts: Houzé et Kouakou (Acren-L.), N. et Q. Deppe et Erdogan (Couvin-M.), Bouchibti et François (Givry), Doneux (Hamoir), Louage (Raal), Baillet (Rebecq), Erivelton (Solières), Crotteux et Senakuku (Stockay), Lkoutbi (Tubize-Br.), Chubaka (Verlaine), Biscotti, Boseko et Olemans (Waremme), Dago (Warnant).

2 buts: Garcia Dominguez (Acren-L.), Perot et Wackers (Couvin-M.), Kumba, Sarkic, Timmermans et Uhaouo (Ganshoren), Devresse, Hinck, Lannoy et Tchamdjou (Givry), Bennane, Guilmi et Soumahoro et Tietcheu (Hamoir), Lubunda et Virgone (Jette), Sleeuwaert et Smal (Meux), Fiore, Gueulette, Matoka et Wildemeersch (Raal), Da Silva, Delsanne et Piret (Rebecq), T. Kaleba et Martin (Solières), Boumediane, Kotchakarov et Louknine (Stockay), Garlito, Javorina, Manoka, Mukendi, Patris et Sardo (Tubize-Br.), Julin, Laruelle, Lapierre et St-Mard (Waremme), Debefve, Deliboyraz, Mauclet et Mavuba (Warnant).

1 but: Duyck, Mayele, Pelsson, Smars, Tamanate et Toussaint (Acren-L.), Galante et Zidda (Couvin-M.), Keita, Soumah et Tarchouna (Durbuy), Camara, Kopenda et Zaanan (Ganshoren), Alima, Dufrasne, Mulumba, Raskin (Givry), Biersard, Ceylan et Masset (Hamoir), Camara, De Marree, Van Driessche, Verrue et Zeroual (Jette), Baudoin, Farikou et Marion (Meux), Francotte (Raal), Sbaa et Wallaert (Rebecq), Kimbaloula et Verbist (Solières), A. Bourard, Delmotte, Lempereur (Stockay), Aarab et Migliore (Tubize-Br.), Bouhlal, Etien, Kaba, Modica, Pita et Vuza (Verlaine), Angiulli, Lacroix, Olemans et Renotte (Waremme), Dejoie, Timmermans (Warnant).

Buteurs D3A ACFF

17 buts: Dethier (Aische).

14 buts: Roulez (Braine).

13 buts: Mba (Manage).

10 buts: Lespagne (Binche), Rosmolen (Namur).

9 buts: Lwangi (Namur), Ulens (Symphorinois).

8 buts: Traore (Mons), Djite (Pays Vert), Losacco (Symphorinois).

7 buts: Gajanovic et Mbenti (Crossing), Papassarantis (Manage).

6 buts: Gauchet et Lisman (Aische), Kabeya (Mons), Hospied (Pays Vert), Goditiabois (Symphorinois), El Araichi (Tertre-H.).

5 buts: Delooz (Aische), Pajaziti (Namur), Descotte (PAC Buzet), Kanga (Stockel), Henry (Tertre-H.), Ze (Tournai).

4 buts: Yaman (Binche), Chalal, Ladrière et Teirlinckx (Braine), Swen (Gosselies), Diotallevi, Di Vrusa et Sebaihi (Manage), Aït Oudhia et Cordaro (Mons), Tamoh (PAC Buzet), Luvuezo (Pays Vert), Buyck (Stockel), Bulfon, Charlier et Martinelli (Tamines), Bah et Kaba (Tertre-H.), Gallo, Kragbe et Pio (Tournai).

3 buts: Arslan, Bastaens et Michez (Binche), Franquin, Jamotte (Braine), Kamagate, Kambala, B. Lokilo, Muray et Tshibay (Crossing), Gueye (Gosselies), Debelic, Depril, Scohy et Seggour(Manage), Debenest et El Araichi (Mons), Bombele, Dheur et Senakuku (Namur), Boucher (PAC Buzet), Vandeville (Pays Vert), Erculisse (Symphorinois), Mwemwe (Tamines), Destrain et Van Wynsberghe (Tournai).

2 buts: Choisez, De Maeyer, Litonge et Nzinga (Aische), Brichant, Gilson, Meerpoel, Scohy (Binche), Op’T Eynde (Crossing), Bellia, Falzone, Thibaut (Gosselies), Mabille (Manage), Bachy, Drouven, Jansen, Lépicier et Loemba (Mons), Olojede (Namur), Francart (PAC Buzet), Bourlart, Herbecq et Leleux (Pays Vert), Boudar, Gadzina et Pale Mone (Stockel), Kwembeke (Symphorinois), François et Rossini (Tamines), Garcia, Heddaji, Jean-Philippe et Wattier (Tertre-H.), Ba, Cherifi et Laaour (Tournai).

1 but: Catinus, Grégoire et Michels (Aische), Despontin et Mukota (Binche), Becker, Fodé, Jonckheere, Maré, La Grange, Roman et Tshimanga (Braine), Ade, Eyenga, Lufimbu, Mabika, Nsingi et Verdeyen (Crossing), Castronovo et Soudant (Gosselies), Debauque, Mathieu et Nave (Manage), Da Silva, Dubois, Elatlassi, Kaminiaris et Ogunjimi (Mons), Detienne, Diallo, Eloy, Samouti et Valcke (Namur), Antenucci, Brismez, Langlet et Van Roosendael (PAC Buzet), Dekampener, Dubois, Paternotte, Romont et Vieira (Pays Vert), Bena, De Bruille, Kouamel, Mélange, Ouali, Simonini et Vandenplas (Stockel), Bouarfa, Druart, Mairesse et Revercez (Symphorinois), Becquevort, Duchesne, Leemans, Mariano, Piret, Salime et Salles (Tamines), Baur, Dupire, Fassin, Petta et Wuillot (Tertre-H.), Dembele, El Ouahab, Hssaine, Margaret et Marigard (Tournai).

Buteurs D3B ACFF 20 buts: Pratz (Marloie).

19 buts: Lorenzon (Onhaye).

14 buts: Roland (Aywaille), Legros (Dison), Wanderson (Herstal), Bertrand et Lambert (Rochefort).

13 buts: Bong (Raeren-E.).

11 buts: Jo. Jadot (Oppagne), Gilon (Richelle).

10 buts: Meunier (Dison), Diallo (Herstal).

9 buts: Akwasi (Aywaille), Demarteau (Dison), Copette (Habay), Mangunza (Jodoigne).

8 buts: Damblon et Seck (Sprimont).

7 buts: Delvaux (Gouvy), Molinari (Habay), Beaupain (Jodoigne), Mayanga (Marloie), Amou-Djaba et Neerdael (Wanze/Bas-Oha).

6 buts: N’diaye (Habay), Dessart (Marloie), Armrous et Jacquemart (Mormont), Roberty (Oppagne), Lauffs et Stochkov (Raeren-E.), Thys (Richelle), Walbrecq (Rochefort).

5 buts: Joseph (Gouvy), Herman (Habay), Wojciechowski (Herstal), Cokgezen (Huy), Mohimont (Marloie), Lambert (Onhaye), Kurbali (Oppagne), Evertz et M. Klauser (Raeren-E.), Bruylandts et Otte (Sprimont).

4 buts: Soto Munoz (Aywaille), Saïd (Dison), Boussate et Schmitz (Gouvy), Uhla (Jodoigne), Pirson (Mormont), Bouterbiat , Th. Delplank et Gilain (Onhaye), Pirnay (Raeren-E.), Busarello (Richelle), Ouedraogo et Thomas (Rochefort), Moukoko (Sprimont), Gilson et Jamart (Wanze/B-O.).

3 buts: Ben Saida (Aywaille), Godard (Dison), Burton (Gouvy), Reyter (Habay), Arabi, Charef, Pantot et Picchietti (Huy), Congosto Robledo, Pohl et Puttermans (Jodoigne), Amrous, Hebette, Lecerf et Michel (Mormont), Raskin (Oppagne), Offerman (Raeren-E.), Gaillard (Richelle), Burton (Sprimont), Hubeaux (Wanze/B-O.).

2 buts: Delcourt, Pirquet et Ramirez (Aywaille), Clerbois, La Delfa et Merola (Dison), Grandjean (Gouvy), Vandermaelen (Habay), Hansoulle et Mbazoa (Herstal), Da Paula, Fozin et Sylla (Jodoigne), Delvaux, Micha et Talmas (Marloie), Charneux, Dardenne, Lauwers, Lo Monte et Prévot (Mormont), Poncelet (Onhaye), Renard (Oppagne), Meys et Vélégan (Richelle), Diane et Stoffels (Raeren-E.), Remy et Rentmeister (Rochefort), Geurde et Gorry (Sprimont), Moulin et Pianetti (Wanze/B-O.).

1 but: Adu-Bonsu, Body, Di Bernardo, Famerie, Ferron et Toussaint (Aywaille), Dessaucy, Farssi, Reuter, Teruel et Winandts (Dison), Adam, De Sousa, Gauthier, Georis et Nicolay (Gouvy), Grevisse, Serwy et Vialette (Habay), Botterman, De Brouwer, El Guendi, Goblet, Ljubic et Sixset (Herstal), Bamona, Cloes, De Castris, Papalino et Raia (Huy), Guede, Mbolo Lutuako et Soriano (Jodoigne), Collard, Gerard et Simon (Marloie), Bisconti, Crevecoeur, Hoenings et Ngoie (Mormont), Davrichov, Fastrez, Gall, Granville, Guiot et Steeno (Onhaye), Je. Jadot, Kissima, Paquet, Pirson et Polis (Oppagne), Collubry et Najdawi (Raeren-E.), Ferron, Lanckhor, Leroy, Romero, Spano et Weber (Richelle), Di Lallo, Etienne, Leleu, Marrazza, Monmart et Piette (Rochefort), Bernier, Keysers et Rallegri (Sprimont), Deglas, Gilles et Kabombo (Wanze/B-O.).