DOSSIER | Adventure Valley Durbuy: l’aventure en famille

En famille, entre amis, pour les grands comme pour les petits, le parc Adventure Valley de Durbuy promet un moment unique et proche de la nature, au cœur d’un écrin de verdure.

Récemment rénové, le digne descendant de Durbuy Aventure s’affirme comme le parc à thème le plus spectaculaire de Belgique! Au programme: sensations fortes mais aussi détente et plaisir pour toute la famille. C’est ce qui fait certainement la force du Adventure Valley: des espaces adaptés à tous les âges pour rassembler les générations.

Si les adultes et ados se défient sur la Via Ferrata ou dans les tunnels de spéléo, les enfants peuvent vivre la vraie aventure dans les différents espaces de jeux ou sur le parcours Kids Adventure. Le parc, complètement adapté, propose aujourd’hui de beaux espaces de promenade ou de détente avec des restaurants et des terrasses à l’ambiance moderne et décontractée. Le tout pour une journée complète d’aventure et de plaisir.

Nous avons particulièrement apprécié les nombreuses possibilités pour rythmer la journée entre aventure, promenade, activités physiques et restauration. Tous les espaces se complètent et se répondent dans une belle harmonie.

Le grand frisson

Pour les amateurs de sensations fortes, le retour du printemps marque l’occasion de découvrir le tout nouveau Superfly Zipline, la plus grande tyrolienne du BeNeLux! L’activité promet 1 km de plaisir réparti sur trois tyroliennes les unes à côté des autres pour profiter de la descente à plusieurs. Une exclusivité à découvrir dès maintenant grâce au Fly Pass qui donne l’accès à des activités sensationnelles pour laisser libre cours à votre côté aventurier. Faire le grand saut de la falaise ou vous lancer sur un coussin géant, c’est possible à l’Adventure Valley!

Différents pass

Adventure Pass, Indoor Pass ou Fly Pass, toutes les formules existent pour une expérience 100% sur mesure. Si les sensations fortes ne sont pas votre tasse de thé, d’autres installations ludiques et uniques promettent de beaux moments de plaisir et de complicité en famille, et ce même par mauvais temps. L’espace de Fast Tag à la “Ninja Warrior”, le bowling, le laser game et même les escape rooms complètent l’expérience avec des activités modernes et ludiques pour toute la famille. En extérieur, d’autres activités ne nécessitent pas de pass et sont accessibles au-delà du parc. Kayak, location de VTT, padel, petit train, tout est possible pour profiter du retour du printemps dans une ambiance unique et authentique, à deux pas de la plus petite ville du monde.