Obligation vaccinale des soignants: ça coince au Parlement

L’examen du projet de loi sur l’obligation vaccinale des soignants a été reporté. Les syndicats s’y opposent et l’ont fait savoir en manifestant dans la zone interdite.

Les parlementaires de la Commission Santé de la Chambre ont été accueillis, ce mardi matin, par une délégation d’une soixantaine de militants des secteurs de soins, organisée en front commun. En cause: l’inscription à l’ordre du jour du projet de loi sur l’obligation vaccinale Covid des soignants, que la ministre Frank Vandenbroucke ne démord pas de faire passer en force, pour une entrée en vigueur dès juillet.

Une inscription difficile à admettre pour l’opposition, vu l’évolution favorable de la pandémie et le stress ambiant dans les unités de soins. Dès le début de la séance, la députée Sofie Merckx (PTB) l’estime "incompréhensible". Catherine Fonck (Les Engagés) et Frank Creyelman (Vlaams Belang) plaident pour que ce texte soit rangé à jamais dans un tiroir. "Ce projet de loi va à l’encontre des avis entendus lors de nos auditions", explique la députée, reprochant au ministre de la Santé l’absence de dialogue et sa volonté d’aller à l’affrontement, quand même les soignants vaccinés s’alarment de la perspective du départ de leurs collègues.

L’examen du texte reporté

Le ministre tient à son texte, mais accepte le report, conscient que même dans les rangs de la Vivaldi, l’adhésion s’effrite, surtout côté francophone. "Tous les députés que nous avons rencontrés ces derniers jours nous disent que cette loi, telle qu’elle est écrite, est mal foutue et qu’elle pourrait être attaquée au Conseil d’État. Nos juristes sont d’ailleurs prêts pour un recours", souligne Yves Hellendorff, secrétaire national de la CNE, secteur non-marchand. Pour les syndicats, le dépôt de ce texte est "une ineptie", dit-il. "À ce stade-ci, il n’y a aucune raison de mettre en place une telle loi."

Le principal point d’accroche porte la sanction: l’impossibilité d’exercer pour les soignants qui refusent le vaccin anti-covid. " C’est totalement disproportionné par rapport à l’intérêt en santé publique alors que plus personne n’ose dire que le vaccin protège contre la contamination", juge le syndicaliste. Les arguments donnés lorsque le Conseil d’État a rendu un avis positif sur la proportionnalité d’une telle obligation "ne sont plus d’actualité", dit-il.

«Un risque majeur pour les soins»

Pour la CSC et la FGTB, si l’interdiction professionnelle d’exercer devait entrer en vigueur pour les soignants non vaccinés, cela aggraverait la pénurie de praticiens et représenterait un "risque majeur pour la santé publique", estime M. Hellendorff. Si les parlementaires venaient à approuver ce projet de loi, " ils seront responsables de la mort de patients, non pas dû au Covid mais au manque de personnel pour les soigner", a même décrié Carine Rosteleur, secrétaire régionale à la CGSP, alors que les syndicats avaient accroché, devant les grilles du parlement, des blouses du personnel médical fabriquées avec des sacs poubelle bleu, ainsi que plusieurs pancartes proclamant "pourquoi stigmatiser les soignants?" ou encore "on a besoin de tous les collègues, pas de soignants fantômes! ". Des flyers étaient également distribués aux députés qui arrivaient.

Les soignants non vaccinés "ne peuvent être remplacés", a-t-elle insisté. "Qui croit encore aujourd’hui qu’en menaçant les professionnels de santé, ceux-ci vont tous se faire vacciner?", interroge le front commun syndical. "Une proportion non négligeable du personnel, déjà à bout et en manque de reconnaissance, affirme clairement son intention de quitter le secteur en cas d’obligation", avertissent les représentants des travailleurs.

«Dans un fauteuil»

Mais c’est aussi le mécanisme même de la loi qui laisse Yves Hellendorf et certains parlementaires pantois. La loi sur l’obligation vaccinale des soignants, en effet, serait applicable dès juillet, sauf si un arrêté royal est voté pour la postposer. Et non si un arrêté royal la fait entrer en vigueur, comme cela se pratique, souligne la CNE.

"Le gouvernement ne demanderait de nouveaux avis que si un arrêté royal postposant la loi doit être voté. Ça met le ministre dans un fauteuil", dénonce Yves Hellendorff, expliquant que, dans les hôpitaux, où les horaires de juillet sont fixés 3 mois à l’avance, la situation est ingérable. "Est-ce qu’on met dans ces horaires les gens qui ne sont pas vaccinés?"

Le front commun syndical (CNE, CSC SP, Setca et CGSLB) est fermement décidé à intensifier la pression vers les mandataires politiques, afin que si un texte doit être présenté au parlement, peut-être la semaine prochaine, il soit de nature différente. "L’exigence reste toujours le retrait de ce Projet de Loi", affirment les syndicats qui estiment déjà "avoir fait reculer le gouvernement", après cette première action menée devant le Parlement.