Marc Marchal de retour à Arquet

Marc Marchal a beaucoup bourlingué dans le monde du foot et revient poser ses valises à Arquet. ÉdA – 203794288557

Le technicien famennois bien connu dans le Namurois et au niveau fédéral prendra la succession de Christophe Dermiens à la direction sportive du club.

Le départ de Christophe Dermiens à la direction technique d’Arquet, les Vedrinois n’ont pas traîné pour lui trouver un remplaçant à la tête notamment de l’importante école des jeunes du club, et de ses prolongements vers les équipes premières.

C’est finalement une tête bien connue qu’on reverra dans la cuvette vedrinoise avec le retour de Marc Marchal, l’ancien adjoint de Marc Wilmots chez les "Diables rouges" où il scoutait les adversaires, qui avait déjà occupé ce poste précédemment chez les "Bleus".

Ancien directeur technique de l’ACFF, le technicien d’Humain (près de Marche-en-Famenne) avait coaché aussi Rochefort par le passé en promotion, ou le Lorrain Arlon ou Libramont, ainsi que dirigé les sélections provinciales luxembourgeoises.

Le discret Famennois (60 ans), réputé pour sa poigne et son efficacité, était actif au RFC Seraing dernièrement et son choix s’est porté sur Arquet un peu en guise de dernier challenge sportif, dans un environnement qu’il connaît bien. Il travaillera en étroite collaboration avec le comité et Frédéric Hologne, responsable de l’académie du club.