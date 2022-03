Le plein de mazout de chauffage 865€ moins cher en cinq jours

Remplir sa citerne vendredi dernier a coûté 4 041€ vendredi dernier à un lecteur. S’il avait reçu la livraison ce mercredi, il n’aurait payé "que" 3 176€!

Certains ménages doivent amèrement regretter d’avoir rempli leur citerne à mazout la semaine dernière. Un lecteur nous a contactés ce mardi afin de valider le prix qui lui avait été réclamé lors d’une livraison vendredi. "Vu l’augmentation les derniers jours, je craignais que la situation s’aggrave encore prochainement, j’ai dès lors préféré remplir ma citerne." Et celle-ci est de grande capacité puisque 2 900 litres ont été livrés d’un coup vendredi. "Dans un premier temps, je n’ai pas compris le prix annoncé par le livreur, il était plus élevé encore, nous explique-t-il. J’ai insisté et ai expliqué que cela ne me semblait pas correspondre au prix publié dans le journal. Le livreur m’a alors dit qu’il pouvait juste faire un petit effort." En fait, le livreur a appliqué le prix officiel pour une livraison de plus de 2000 1 ce vendredi 11 mars: 1,3936€. Notre lecteur n’a donc pas eu droit à la moindre ristourne. Montant de la note: 4 041€.

1 750€ il y a un an

Depuis, les baisses de prix se sont succédé. S’il avait été livré samedi, 24 h plus tard, il aurait déboursé 3 259€, près de 800€ de moins. Et ce mercredi matin, la facture ne serait plus que de 3 176€, soit une diminution de 865€ en cinq jours. Énorme. De quoi nourrir de sérieux regrets.

Dans ce calcul, la remise de 200€ décidée par le gouvernement ce lundi soir n’entre pas en ligne de compte. Cette remise sera accordée avec effet rétroactif pour tout qui a commandé du mazout de chauffage depuis le 1er janvier.

Il y a pile un an, 2 900 1 de mazout étaient facturés 1 750€! Soit 2 300€ de moins que ce vendredi.

Faut-il dès lors remplir sa citerne à mazout ces prochains jours? Et faire le plein bien au-delà de ce que vous consommerez d’ici l’été? Difficile à dire. Mais lundi, le prix du baril de pétrole a fortement baissé en raison des négociations entamées entre la Russie et l’Ukraine. Et ce mardi, c’est la reprise du Covid en Chine et le confinement de la ville de Schenzen, un des poumons économiques du pays, qui a secoué les bourses mondiales et le prix du baril.

Ce mardi midi, l’AFP relève que le cours du baril de pétrole de référence aux États-Unis, le WTI, s’est replié de plus de 5%, passant sous la barre des 100 dollars, une semaine après avoir atteint son plus haut niveau depuis 2008 après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le baril de Brent de la mer du Nord a plongé lui de 6% à 100,54 dollars.