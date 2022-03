Chèque mazout de 200€: la mesure qui déplaît aux nationalistes flamands

Dans son paquet de mesures pour amortir la flambée des prix de l’énergie, le gouvernement fédéral octroie 200 euros aux ménages qui se chauffent au mazout, au propane ou au butane. Un choix qui favorise les Wallons, peste la N-VA.

Cette mesure pèse 210 millions d’euros dans le paquet de 1,33 milliard approuvé lundi soir en kern. Un chèque sous forme de réduction automatique unique de 200€ sur la facture va être octroyé à chaque ménage qui se chauffe au mazout, au propane ou au butane et qui ne sont donc pas concernés par la baisse de la TVA sur le gaz naturel.

Cette mesure sera rétroactive pour les ménages ayant rempli leur cuve à partir du 1er janvier 2022, indique le vice-Premier ministre Pierre-Yves Dermagne (PS). Elle se basera sur un mécanisme déjà activé en 2005 et qui permet d’accorder ce chèque par l’intermédiaire des livreurs. Des discsussions ont lieu avec la Brafco, la fédération des négociants belges en combustibles et carburants, pour mettre en place cette réduction.

Pourquoi 200€? "Parce que nous avons cherché à mettre en place des aides globalement équivalentes pour tout le monde", nous assure Pierre-Yves Dermagne.

On ne l’entend pas de cette oreille du côté de la N-VA, dans l’opposition au fédéral. "En Wallonie, la majorité reçoit un chèque mazout de 200 euros, tandis que la majorité des Flamands (gaz naturel) ne perçoivent qu’une réduction temporaire de TVA de 55 euros, qui devra être remboursée plus tard via l’indexation des salaires", a réagi le président de la N-VA, Bart De Wever, sur Twitter. Et l’Anversois de s’interroger: "Y a-t-il des Flamands à la table des négociations fédérales?"

In Wallonië krijgt meerderheid mazoutcheque van 200 euro, terwijl meerderheid Vlamingen (aardgas) slechts een tijdelijke btw-verlaging van 55 euro krijgt die men later via loonindexatie moet terugbetalen.



Zitten er eigenlijk nog Vlamingen aan de federale onderhandelingstafel? — Bart De Wever (@Bart_DeWever) March 15, 2022

La tonalité est similaire auprès du chef de groupe à la Chambre, Peter De Roover. "On dirait que seuls ceux qui cuisinent beaucoup sur un barbecue au gaz durant les mois d’été bénéficieront du deal énergétique", ironise-t-il. "Les brûleurs de mazout seront mieux servis (pour 52% de consommateurs wallons et 16% de consommateurs flamands". Et le député de s’interroger ironiquement, lui aussi: "Coïncidence ou indifférence flamande au gouvernement fédéral", lâche-t-il en égratignant les partenaires néerlandophones de la Vivaldi.