Guerre en Ukraine: l’Espagne immobilise un yacht d’un oligarque russe à Barcelone (direct)

Invasion par l’armée russe de l’Ukraine: le Premier ministre espagnol a annoncé qu’un yacht d’un oligarque russe a été immobilisé à Barcelone (Espagne).

Un yacht d’un oligarque russe d’une valeur de près de 128 millions d’euros a été immobilisé lundi à Barcelone (Espagne) dans le cadre des sanctions contre la Russie après l’invasion de l’Ukraine, a annoncé le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez.

"Nous avons immobilisé provisoirement un yacht d’un des principaux oligarques russes, d’une valeur estimée à 140 millions de dollars (128 millions d’euros) à Barcelone (nord-est), et de 85 mètres (de long), et d’autres sont à venir", a indiqué Pedro Sanchez, sans plus de précisions.

Selon le quotidien espagnol El Pais, il s’agit du yacht Valérie, qui serait lié à Sergueï Tchemezov, patron du conglomérat russe de l’industrie de défense Rostec, et allié du président russe Vladimir Poutine.

Sergueï Tchemezov figure notamment dans les listes des oligarques russes sanctionnés par les États-unis et le Royaume-Uni depuis le début de l’invasion russe en Ukraine.

La riposte occidentale passe par le gel des comptes en banque, villas et navires de luxe des magnats russes. Mais les grosses prises, comme quelques yachts en France et en Italie ces derniers jours, sont encore assez rares.

Un méga-yacht d’une valeur de 100 à 120 millions d’euros, L’Amore Vero, a été saisi jeudi à La Ciotat (sud de la France).

L’Italie a elle annoncé samedi avoir gelé pour environ 140 millions d’euros de biens d’oligarques russes, dont deux yachts mis sous séquestre la veille: le Lady M, d’une valeur de 95 millions d’euros et appartenant au magnat de l’acier Alexei Mordachov, un proche de Vladimir Poutine visé par les sanctions de l’UE, et le Lena (50 millions d’euros), propriété de Gennady Timchenko.