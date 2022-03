Arnaud Delvenne de "Top Chef" ouvre son resto à Liège: "Au menu, une cuisine à l’italienne"

Le candidat liégeois de la saison en cours de "Top Chef" proposera ses plats Place du XX août, en face de l’Université de Liège.

Ce mardi marque le début d’un nouveau défi pour Arnaud Delvenne. Fini d’être à la tête des restaurants des Hôtels Van der Valke de Liège. À 37 ans, le Liégeois de la saison en cours de "Top Chef" ouvre son restaurant "Nono" Place du XX août à Liège. À quelques heures de la sortie de ses premiers plats, il nous a présenté les grandes lignes de son projet.

Arnaud, plus que quelques heures avant l’entrée des premiers clients dans votre resto. Comment vous sentez-vous?

Je suis un peu dans le jus pour l’instant, les derniers préparatifs sont en cours. En même temps, je me réjouis d’accueillir les premières personnes chez «Nono».

D’ailleurs, d’où vient ce nom?

Il fait référence à deux choses: l’émotion et le partage. L’émotion, car c’est le surnom que ma regrettée maman me donnait quand j’étais petit. Et puis, le partage, pour le côté fédérateur du Nono, la personne de référence dans les familles italiennes.

Peut-on en conclure que votre cuisine sentira bon l’Italie?

Antipasti, pâtes, viandes ou poissons, dessert: le déroulé de table se fera à l’italienne. La cuisine aussi. Tout sera travaillé à la façon italienne, avec les épices et les herbes de là-bas, mais avec un maximum de produits de chez nous. C’est le cas du fromage et de la viande. Seules rares exceptions: les légumes, qui viendront d’Italie. Le soleil leur apporte un plus au niveau de la saveur.

«Top Chef» a-t-il été la rampe de lancement de ce projet?

Pas du tout. L’idée a germé bien avant l’émission avec mon associé. «Top Chef» pourrait néanmoins donner un coup de boost au restaurant, mais la réussite de l’établissement doit être le fruit du travail en cuisine.

En tant que Liégeois, cela vous tenait à cœur de vous installer dans la cité ardente?

Absolument, ma place est à Liège. J’y suis né, j’y ai grandi et j’y évolue encore. Pour moi, il n’y a rien de plus beau que Liège et ses habitants. Le Liégeois est festif, comique, léger. Je ne me voyais pas quitter cette ambiance. D’autres projets pourraient toutefois se profiler ailleurs par la suite.

À Paris, par exemple?

On verra bien (il rit). Je me concentre d’abord sur «Nono». Une chose à la fois. Je n’ai pas envie de m’enflammer. Tout est éphémère dans la vie. Et puis, on verra aussi ce qu’il se passe dans «Top Chef»...

La télévision, justement, cela fait partie de projets futurs?

Ce n’est pas un projet, mais c’est un désir que j’ai depuis plusieurs années. Je me verrais bien animer une émission de cuisine. Pour l’instant, rien de concret ne se profile, mais «Top Chef» pourrait ouvrir des portes.