Farid répond à votre question météo: "Des résidus de sable saharien cette semaine en Belgique?"

La question du jour est posée par Liliane, de Florennes: "Salut Farid, j’ai entendu que des résidus de sable saharien pourraient tomber sur le pays cette semaine, tu en penses quoi? Merci pour ta réponse!". Farid donne ses explications et le bulletin journalier.

Bonjour Liliane, le flux de sud ramènera effectivement du sable venant du Sahara cette semaine. C’est un phénomène assez courant même à nos latitudes, même s’il est plus souvent observé sur le sud de l’Europe et notamment les Canaries (la Calima). L’anticyclone centré sur le sud-est de l’Europe advectera donc des courants très doux chargés de particules sableuses qui pourront se déposer sur les voitures notamment mardi matin sous les quelques pluies. On pourrait aussi les retrouver jeudi et entre les deux, on atteindra 18 à 19 degrés mercredi grâce à cette masse d’air. Toujours beaucoup de soleil est attendu pour fin de semaine avec un mercure compris entre 12 et 15 degrés en légère baisse dimanche. C’est donc un mois de mars très sympathique qui continue.

ET SUR LE RESTE DU PAYS?

L’invasion d’air très doux sera matérialisée par un système frontal qui donnera quelques pluies généralement faibles et concentrées sur les provinces du sud où elles seront un peu plus insistantes. Des conditions grises et de faibles précipitations sur le Hainaut, mais pas grand-chose en allant vers les Brabants et surtout le nord et les Flandres qui resteront au sec ou presque. Le flux de sud-est aura en effet tendance à assécher la perturbation et j’espère un temps sec vers 13-14H sur le centre...

L’après-midi, le ciel va se déchirer sur les Flandres puis un axe Hainaut-Bruxelles avec l’apparition de rayons de soleil plus nombreux à la mer. En allant vers le sud, encore de la grisaille et quelques pluies surtout sur le relief et le sud-est alors que Namur retrouvera des périodes sèches milieu d’après-midi. Le mercure sera encore frais sous les pluies ardennaises avec 6-7 degrés mais 12 à 14 degrés du centre à l’ouest alors que le vent de sud-est n’excédera pas 30 km/h. Fin de journée, un temps sec partout et des éclaircies.