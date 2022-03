Alarme harcèlement: un petit bouton qui peut sauver des vies

Un dispositif permettant aux victimes de harcèlement de prévenir la police est lancé en Flandre. Il sera bientôt accessible partout en Belgique.

C’est un petit dispositif qui se présente sous forme de bouton, pas plus grand qu’une pièce de monnaie, et qui doit permettre aux victimes de violences intrafamiliales d’alerter les secours. Avant qu’il ne soit trop tard.

La ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open Vld), et la secrétaire d’État à l’Égalité des genres, Sarah Schlitz (Écolo) ont annoncé hier le lancement dans deux provinces de "l’alarme harcèlement", un petit bouton à disposition des victimes de harcèlement, qui leur permet d’appeler discrètement les services de police en cas de besoin.

Le dispositif est déployé auprès de 490 personnes en Flandre orientale et en Flandre occidentale, mais d’autres parquets et zones de police en seront prochainement dotés et il devrait être disponible sur l’ensemble du territoire belge à terme, en 2023.

Connecté au smartphone

Le fonctionnement de l’alarme est le suivant: la victime presse le bouton, par exemple dissimulé dans une poche, sans être "repérée" par l’agresseur. Le petit objet est connecté par Bluetooth au smartphone de la victime. Et le téléphone prévient automatiquement la centrale d’urgence en précisant la localisation. La police peut alors intervenir rapidement.

Il s’agit d’un projet faisant partie du Plan d’action national de lutte contre les violences de genre, coordonné par Sarah Schlitz et adopté par les gouvernements du pays fin novembre.

Un projet pilote était mené depuis 2019 à Gand, une quarantaine de femmes y ayant été équipées du bouton d’alarme. Les résultats sont probants: 21 alertes ont été réalisées, donnant lieu à des interventions et à 10 arrestations. "En moins de 10 minutes, la police est sur place pour mettre en sécurité la victime et ses enfants. Pas moins de 89,6% des femmes se sentent nettement plus en sécurité grâce à cette alarme, expliquent les ministres. Ensuite, 70% des victimes n’ont plus porté plainte, ce qui pourrait indiquer que l’alarme harcèlement a un effet dissuasif".

Ex-partenaires

Toutes les victimes étaient des femmes et les harceleurs, des hommes. Le dispositif s’adresse en effet majoritairement à des victimes de harcèlement de la part de leur ex-partenaire, qui constitue une grande part de la problématique. Sur les 20 000 plaintes enregistrées chaque année par la police, qui ne représente très probablement qu’une partie du chiffre réel, 62% des cas concernent le harcèlement par un ex (un homme). Dans 81% de ces cas-là, des violences physiques sont intervenues, avec des "situations très dangereuses" lors de 110 cas annuels.

Le bouton d’alarme n’est pas accessible à quiconque le souhaite, mais doit faire l’objet d’une demande spécifique auprès de la police.

Ce système d’alarme, indiquent Annelies Verlinden, Vincent Van Quickenborne et Sarah Schlitz, s’inscrit dans un ensemble de mesures plus large. Dont la réforme du droit pénal sexuel qui doit être votée cette semaine à la Chambre et intègre grandement la notion de consentement. Par ailleurs, six centres de prise en charge des victimes de violences sexuelles sont ouverts et quatre nouveaux sont prévus d’ici à 2023.