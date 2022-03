Partenariat inédit entre la Défense et la Wallonie: 1.000 emplois annuels envisagés

Le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, sa collègue de l’Emploi et de la Formation, Christie Morreale, et, pour le fédéral, la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, ont signé lundi sur la base aérienne de Florennes un accord de collaboration inédit entre la Défense et la Wallonie en matière de recrutement et de formation.

L’objectif du projet est de recruter 1.000 personnes par an au cours de l’actuelle législature en Wallonie, dans les différents métiers de la Défense.

Le partenariat entre la Défense et le Forem vise à favoriser le recrutement de personnel pour la Défense sur base d’une collaboration articulée autour de l’information, de la mobilisation des demandeurs d’emploi et de leur orientation vers les différents métiers de la Défense. L’accord comprend notamment une offre commune de formation ainsi que, notamment, l’organisation d’évènements tels que des "Jobdays" spécifiques ou encore des formations préparatoires aux tests d’entrée.

Une "Forem-Défense Academy" sera par ailleurs créée sur le site de la base de Florennes en 2023 pour des formations spécifiques d’électro-mecaniciens.

Cette initiative "veut aussi permettre de renforcer les opportunités de recrutement au sein de la Défense et augmenter les possibilités qu’offre le Forem aux demandeurs d’emplois", ont souligné les ministres socialistes dans un communiqué.

Ce projet "rencontre également les objectifs politiques fédéraux et régionaux qui visent à consolider les services de la Défense et à augmenter le taux d’emploi en Wallonie", ont-ils ajouté.

De nombreuses personnes, qualifiées ou pas, sont recherchées pour des métiers qui s’inscrivent au service des citoyens en Belgique ou via des missions à l’étranger: électromécaniciens, techniciens aéronautiques, mécaniciens poids lourd, ambulanciers, opérateurs logistiques, cuisiniers, pilotes, manœuvres, opérateur d’engins de chantier, matelots, ou encore plongeurs.

La nouvelle convention comprend également la prise en main en matière de reconversion de travailleurs de la Défense revenant à la vie civile par le Forem.