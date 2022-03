VOO augmentera 35 tarifs le 1er avril 2022: jusqu’à 30€ de plus par an

Le câblo-opérateur VOO reverra certains prix à la hausse le 1er avril, neuf mois après les précédentes augmentations.

VOO rejoindra le 1er avril le clan des opérateurs télécoms belges qui augmentent leurs tarifs en 2022. C’est une série noire pour les clients. Orange a revu à la hausse toute une série de prix le 17 janvier 2022. Proximus s’inscrit dans une stratégie en deux temps: une première salve essentiellement centrée sur les anciens packs le 1er janvier 2022, une deuxième dédiée aux packs Flex à partir du 1er mai 2022.

De 0,55€ à 2,50€ de plus par mois

Chez le câblo-opérateur VOO, ce sont 35 tarifs anciens et actuels qui gagneront le 1er avril entre 0,55€ et 2,50€ par mois. Soit un maximum de 30€ par an. De prime abord, ça semble moins punitif que les 4€ par mois supplémentaires exigés par les packs Flex des Proximus dès le 1er mai. Mais en remontant le temps et les précédentes augmentations des tarifs VOO, c’est un autre tableau qui s’esquisse, comme le montrent les trois exemples ci-dessous.

+ Cliquer ici pour consulter la liste détaillée des 35 augmentations de tarifs de VOO

Premier exemple: Internet + TV

Pack VOO Duo Net + TV Relax. TV 70 chaînes. Internet 125 Mbps.

Octobre 2020. 57,95€ par mois.

Avril 2022. 61€ par mois (+5,26%). + 3,05€ par mois. +36,60€ par an.

Deuxième exemple: Internet + TV + mobile + fixe

Pack VOO Quatro Relax. TV 70 chaînes. Internet 125 Mbps. Mobile appels illimités, 10 GB de data.

Novembre 2019. 82,95€ par mois.

Avril 2022. 87€ par mois (+4,88%). +4,05€ par mois. +48,60€ par an.

Troisième exemple: Internet + TV + mobile

VOO Trio TV + Net + Mobile. Internet 125 Mbps. Mobile appels illimités, 2 GB de data.

Novembre 2018. 69,95€ par mois.

Avril 2022. 75€ par mois (+7,21%). +5,05€ par mois. +60,60€ par an.

Pas de compensation pour les clients VOO

Aucune compensation n’est accordée par VOO à l’heure d’augmenter 35 tarifs. A contrario, Orange avait accompagné la mauvaise nouvelle en janvier 2022 d’une hausse de 50% de la vitesse de la connexion Internet de base, de 100 à 150 Mbps (mégabit par seconde). Proximus est dans une logique similaire, avec une hausse de la vitesse d’upload de 20 à 30 Mbps dans de nombreux packs.