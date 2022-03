Un premier Salon SIEP à Mons ces 18 et 19 mars: "C’est essentiel, des jeunes choisissent leurs études par hasard"

Le Service d’Information sur les Études et les Professions de Mons organise ce week-end la première édition du Salon SIEP Études, Formations, Métiers au Lotto Mons Expo. Après deux années de Covid, cet événement tombe à pic.

Écoles secondaires, hautes écoles, universités ou encore recruteurs: ces vendredi 18 et samedi 19 mars, un peu moins de 80 exposants seront présents au Lotto Mons Expo pour le Salon SIEP Études, Formations, Métiers. Une première à Mons. "Il y avait une demande particulière de la part du public, mais pas seulement", explique Paola Anello, directrice du SIEP de Mons. "Les halls de Tournai et Charleroi étant en travaux, il n’était pas possible d’y organiser un salon. Nous en avons donc profité pour investiguer le terrain montois."

Après deux années de Covid, cet événement organisé à nouveau en présentiel tombe à point nommé. De nombreux élèves en fin de parcours secondaire ont manqué d’accompagnement avec la crise sanitaire. "Dans nos centres, nous rencontrons chaque jour des jeunes qui ont choisi leurs études un peu par hasard", remarque Paola Anello. "Ils ont suivi les conseils d’amis ou de proches, sans faire de recherche poussée sur les métiers et les formations. Problème: le choix ne leur convient pas toujours. On les retrouve donc 6 mois ou 1 an après chez nous. On se rend compte que les outils virtuels mis en place pendant les périodes de confinement n’ont pas été assez utilisés par les jeunes. Étaient-ils saturés par le distanciel? Organiser un salon en présentiel est donc vraiment essentiel."

6 espaces sont proposés

Le Salon SIEP ne s’adresse pas qu’aux futurs étudiants à la recherche d’une formation. Il est destiné à un large public: élèves, étudiants, parents, mais aussi demandeurs d’emploi et travailleurs. Six espaces différents sont proposés: "Information-Orientation", "Enseignement secondaire" et "Espace Enseignement supérieur", entre autres.

"Nous proposons par ailleurs un ‘Espace Mobilité internationale’ pour ceux qui désirent partir à l’étranger pour suivre une formation, réaliser un stage ou une seconde rhéto", pointe la directrice du SIEP de Mons.

Particularité cette année: l’espace "Emploi-Formation". "Les visiteurs pourront notamment rencontrer des recruteurs. C’est l’occasion de décrocher éventuellement un emploi. C’est un plus par rapport aux précédentes éditions organisées à Tournai", souligne Paola Anello. "Plusieurs secteurs seront représentés, dont l’administration publique, la construction, la vente, le médical, l’immobilier, la police et l’armée."

Entrée gratuite

Ce salon sera le seul événement du genre organisé dans la Province de Hainaut cette année. Intéressé(e)? Le rendez-vous est fixé ces vendredi 18 et samedi 19 au Lotto Mons Expo de 10 à 18h. L’entrée est gratuite, mais l’inscription est obligatoire sur le site salons.siep.be