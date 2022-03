"Rien à Foutre", présenté au FIFM: "Ceux qui n'en ont rien à foutre, ce sont des compagnies aériennes low cost"

Les réalisateurs du dernier film avec Adèle Exarchopoulos étaient à Mons pour présenter ce long-métrage qui nous plonge dans la vie d'une hôtesse de l'air.

Le Festival International du Film de Mons, c'est un projecteur vers le cinéma mondial. Mais c'est aussi une vitrine du cinéma belge puisqu'il programme cinq productions ou coproductions de notre plat pays, présentées en avant-première.

Dans ce cadre, Rien à Foutre était présenté dimanche soir à Imagix en présence de ses réalisateurs Emmanuel Marre et Julie Lecoustre pour leur première au FIFM. Le long-métrage met en scène Cassandre Wessels, hôtesse de l'air d'une compagnie à bas coût (toute référence à une compagnie irlandaise n'est pas du tout fortuite), qui vit sa vie au jour le jour et semble n'en avoir…rien à foutre du reste.

"Rien à Foutre, c'est une sorte de motto, d'auto conviction, explique Julie Lecoustre quand on l'interroge sur le sens du titre. Quand on l'entend aujourd'hui, c'est à chaque fois dans des situations où les jeunes qui le clament en ont en réalité tout à foutre, comme cela se lit sur leur visage. C'est un peu comme de dire 'même pas mal' alors qu'en réalité ça nous blesse profondément. Quand on réfléchit à qui arrive à n'en avoir rien à foutre, ce sont certaines compagnies aériennes low cost ou des entreprises qui n'en ont rien à foutre ni de leurs usagers, ni de leurs employés. Il y a aussi le risque de juxtaposer plein de 'rien à foutre' individuels qui, en boomerang, pourrait créer une société qui n'en aura rien à foutre des individus. Et ça nous inquiète doucement."

À travers le parcours de Cassandre, les réalisateurs ont voulu montrer les travers d'une société de la flexibilité à outrance, "dans laquelle on nous engage sans cesse à bouger, poursuit Emmanuel Marre. On est dans un monde du pur présent, comme on le voit sur les réseaux sociaux." Un monde dont l'héroïne se protège par une attitude je-m'en-foutiste, "mais où elle n'a pas vraiment le choix en fait. On est plus dans de la lucidité que du nihilisme. On vit dans un monde où tout nous pousse à nous détacher et le film parle aussi de cette dimension de détachement et d'attachement", poursuit Julie Lecoustre.

Pour incarner l'hôtesse de l'air qui, dans le film est originaire de Huy, les réalisateurs ont fait appel à Adèle Exarchopoulos, actrice tendance du cinéma français. Un choix qui peut sembler curieux, mais "il n'y a pas eu d'obligation de casting. On a d'abord cherché une vraie hôtesse de l'air ou un visage peu connu. Mais quand on nous posait la question de prendre une comédienne connue, son nom n'était jamais énoncé. Et pourtant il y a une dualité chez elle: c'est une comédienne connue que l'on voit à la tête de tous les magazines, sur les réseaux sociaux…Et puis il y a la jeune femme de 26 ans à l'époque avec ses douleurs, sa tristesse, sa vitalité, qui a une capacité immense à changer rapidement d'émotion et de pouvoir en laver son visage."

Quand bien même Adèle Exarchopoulos a déjà un palmarès comptant notamment une Palme d'or et un César, "elle a aimé participer à un tournage avec 5 personnes sur le plateau, sans loges, sans maquillage, sur des lieux qui ne sont pas bloqués, dans des vraies fêtes, dans des aéroports sans autorisation, dans des vrais vols…Elle a accepté de se plonger complètement dans le métier et l'énergie du film."

Le film sortira officiellement ce mercredi 14 mars et sera de retour sur les écrans montois dès le 20 mars, au Plaza Arthouse.