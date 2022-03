L’Ukraine prévoit d’ouvrir 10 couloirs humanitaires depuis des villes assiégées

Les autorités ukrainiennes prévoyaient lundi d’ouvrir dix couloirs humanitaires afin d’évacuer les civils des villes et villages assiégés, au 19e jour de l’invasion russe de l’Ukraine.

La vice-Première ministre Irina Veresjtsjoek a déclaré qu’une nouvelle tentative était en cours pour acheminer de la nourriture et des médicaments par convoi vers la ville portuaire de Marioupol. En outre, six corridors doivent être ouverts dans la région de Kiev, la capitale, et trois dans la ville de Louhansk, dans l’est de l’Ukraine.

La mise en place de couloirs humanitaires a échoué à plusieurs reprises ces derniers jours.