Fernelmont - Arquet arrêté pour une semelle dans la cuisse

Le match opposant Arquet B et Fernelmont-Hemptinne B a été arrêté peu après l’heure de jeu alors que le score était de 0-6. Le match a dégénéré après une semelle d’un joueur fernelmontois sur le gardien adverse.

Les esprits s’étaient déjà quelque peu échauffés en première mi-temps. La frustration des visités, compte tenu du score sans appel, montait au fur et à mesure du match. Alors que C. Ubbelohde se voyait doublement jauni en l’espace de quelques minutes juste avant l’heure de jeu, A. Maquet voyait aussi le rouge pour un coup sur le gardien N. Hologne. "Notre gardien gardait la balle au pied en attendant que l’attaquant vienne le presser, explique un supporter visiteur. A. Maquet est arrivé en sprint, Nathan a pris la balle en main et il a reçu une grosse semelle sur la cuisse ".

À partir de là, le match a dégénéré. Repoussé par le capitaine vedrinois, Maquet aurait asséné un coup de poing au premier cité, d’après nos sources. "À ce moment-là, tout le monde est monté sur le terrain pour séparer et protéger les (jeunes) joueurs des deux équipes". L’arbitre sifflait la fin de la partie après les échauffourées, jugeant une poursuite trop dangereuse et voulant éviter tout blessé. La suite se réglera au CP, après le rapport de l’arbitre qui aurait été déposé dimanche. À noter que, selon nos sources, "seuls quelques joueurs de Fernelmont étaient en faute, la plupart étaient calmes ".